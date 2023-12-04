ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о повышении прогноза менеджмента по ключевым финансовым показателям на 2023 г.

Обновленный прогноз предполагает оборот за 2023 г. на уровне не менее 87 млрд руб. Согласно прогнозу менеджмента, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

При этом соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2023 г. по-прежнему ожидается на уровне не более 2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании, значение которого группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «К решению об обновлении прогноза развития бизнеса ПАО «Софтлайн» мы пришли в ходе анализа текущей деятельности компании, который показал рост по всем прогнозируемым показателям. Во многом это продиктовано успешной реализацией нашей стратегии - стратегии роста, что позволяет нам показывать увеличение фактических и, как следствие, прогнозных значений финансовых показателей группы. Объявленные сегодня значения более полно отражают взгляд менеджмента на динамику роста бизнеса, хотя по-прежнему являются достаточно консервативными».

Бизнес и интернет будущего: кто выиграет в эпоху нейронета Цифровизация

***

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.