«Софтлайн Решения» (ГК Softline) получила высший партнерский статус «Системный интегратор» от «Группы Астра» по всем продуктовым направлениям

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, получила от «Группы Астра» сертификаты, которые подтверждают высший партнерский статус «Системный интегратор» по всем продуктовым направлениям: инфраструктура, виртуализация, данные и коммуникации. Высокая оценка вендора указывает на наличие у «Софтлайн Решений» глубокой технологической экспертизы и необходимых компетенций для продвижения и внедрения продуктов «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Команда «Софтлайн Решений» реализовала десятки комплексных проектов для крупных коммерческих заказчиков и государственных учреждений на базе программных продуктов «Группы Астра». «Софтлайн Решения» также обладают статусом Pro, что позволяет продавать корпоративные трехлетние программы ProСтандарт от «Группы Астра». Высшие партнерские статусы позволяют «Софтлайн Решениям» не только осуществлять продажи полного стека решений вендора по всей России, но и предоставлять весь комплекс услуг и сервисов вокруг экосистемы «Группы Астра». Сотрудничество сторон продолжается более 10 лет и помогает укреплять позиции обоих партнеров на отечественном рынке.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Наряду с системным и прикладным ПО «Группа Астра» разрабатывает сервисы, которые необходимы клиентам при создании и проектировании ИТ-инфраструктур. ИТ-решения вендора находятся в реестре отечественного ПО, подходят для внедрения на объектах критической информационной инфраструктуры, используются в государственных учреждениях и коммерческих организациях.

«Получение высшего партнерского статуса «Системный интегратор» от «Группы Астра» по всем продуктовым портфелям подтверждает сильную экспертизу специалистов «Софтлайн Решений». При этом по направлениям «Виртуализация» и «Данные» по итогам проделанной работы команде «Софтлайн Решений» удалось за год повысить партнерский статус до уровня «Системный интегратор». Наше многолетнее плодотворное сотрудничество с вендором позволяет реализовать для заказчиков масштабные проекты цифровой трансформации на базе российского ПО, что особенно актуально для обеспечения технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики», – сказал Денис Прохорцев, директор департамента развития производителей ГК Softline.

