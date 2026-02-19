Softline объявила росте по всем ключевым показателям по итогам 2025 года

Холдинг Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявил основные неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2025 г.

За 12 месяцев 2025 г. холдинг достиг следующих результатов:

Оборот компании достиг 131,9 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2024 г. В структуре оборота 32% пришлось на продажи собственных решений группы, что составляет 42,2 млрд руб. (+22% год к году).

Валовая прибыль увеличилась на 26% год к году и составила 46,6 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 68%. В результате валовая рентабельность компании достигла 35,4%.

Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2025 г. выросла на 14% год к году и составила 8,1 млрд руб.

Операционная прибыль компании за обозначенный период увеличилась до 2,4 млрд руб.

По итогам IV квартала 2025 года:

Оборот компании достиг 58,1 млрд руб. (+17% год к году), в структуре оборота 28% пришлось на продажи собственных решений группы, что составляет 16,2 млрд руб. (+18% год к году).

Валовая прибыль при этом увеличилась на 50% год к году и составила 19,5 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 60%, при этом валовая рентабельность собственных решений возросла год к году до 72%. В результате валовая рентабельность компании в IV квартале 2025 г. достигла 33,5% (+7,3 п.п. год к году).

Скорректированная EBITDA в IV квартале 2025 г. выросла на 33% и составила 3,3 млрд руб.

Операционная прибыль компании за обозначенный период увеличилась на 68% до 1,9 млрд руб.

Количество сотрудников группы на 31 декабря 2025 года составило 10,7 тыс. человек. Количество высококвалифицированных инженеров и разработчиков в составе команды превышает 50%, что подчеркивает технологичность бизнеса и фокус компании на собственные разработки, а также сложные комплексные решения.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) Softline, сказал: «2025 г. стал для ПАО «Софтлайн» годом продолжения качественной трансформации. Мы завершили год с ростом всех ключевых финансовых показателей, но главное – добились существенного улучшения структуры бизнеса, что позитивно скажется на долгосрочном горизонте. Значительный рост доли собственных решений и продуктов – результат системной работы, в том числе, по интеграции приобретённых активов и созданию синергий между кластерами. Их взаимодействие уже сегодня усиливает наши продуктовые компетенции и открывает новые возможности для развития высокомаржинальных направлений. Уверен, что реализуемая стратегия формирует устойчивую базу для дальнейшего роста и создания долгосрочной акционерной стоимости».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) Softline, сказал»: «Мы завершили 2025 год с высокой и растущей валовой рентабельностью 35,4% – это лучший показатель эффективности нашей бизнес-модели. Опережающий рост валовой прибыли (+26% при росте оборота 9%) демонстрирует результат фокуса на собственных высокомаржинальных решениях и максимизации прибыльности по каждому проекту. Важно отметить, что таких результатов мы достигаем, сохраняя консервативный подход к управлению долгом. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев стабильно ниже 2x, что подтверждает нашу финансовую устойчивость. Взвешенное финансовое планирование обеспечивает устойчивость бизнеса группы и необходимые ресурсы для дальнейшего роста».

Softline объявила о прогнозе по финансовым показателям компании на 2026 финансовый год: увеличение оборота группы до 145–155 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 50–55 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб.; соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2026 г. ожидается на уровне не более 2.