Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из отечественных машиностроительных заводов

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, поставила и внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из самых передовых отечественных машиностроительных заводов в Брянске. Это первое отечественное решение такого класса, реализованное в рамках кластерной инвестиционной платформы Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Оборудование предназначено для автоматической сварки элементов рам тележек локомотивов, но его принцип легко масштабируется на другие крупногабаритные толстостенные конструкции. Ключевое преимущество — роботизированное исполнение в сочетании с гибридной лазерно-дуговой технологией, обеспечивающей радикально более высокую скорость и стабильность шва по сравнению с традиционными методами.

Синергетический эффект комбинации лазерного излучения и электрической дуги преодолевает ограничения каждого процесса по отдельности. Результат: глубокое проплавление за один проход, минимум проходов сварки и высокая повторяемость при работе с толстостенными материалами.

Материальная эффективность комплекса гибридной лазерной сварки, разработанного компанией ООО «ВПГ Лазеруан», значительно выше, чем у аналогичных российских и зарубежных решений. Он обеспечивает прямую экономию материалов, времени и производительности: сварка ускоряется в девять раз, цикл — в четыре–шеть раз, что снижает потребность в сварочных линиях, позволяет увеличить выпуск рам тележек без расширения площадей/персонала или сократить штат/смены. Использование гибридной технологии позволяет уменьшить расход сварочной проволоки до пяти раз, потребление защитного газа почти в 4 раза, а также сократить общую стоимость расходных материалов более чем в четыре раза, обеспечивая экономию порядка 60–80%. Кроме того, энергопотребление снижается в 1,5–2 раза, что повышает общую энергоэффективность процесса.

Кроме того, использование комплекса приносит и косвенную выгоду: деформации уменьшаются 3–5 раз, узкий шов и низкое тепловложение ниже в два-три раза минимизируют переделки, шлифовку, брак, гарантийные ремонты и простои локомотивов (экономия 20–30% на финише). За счет снижения энергии идет прямая экономия электроэнергии и тепловых расходов цеха. Пропускная способность растет, что позволяет брать дополнительные заказы и сокращать сроки поставок — ключевой коммерческий эффект.

Комплекс масштабируется на отрасли с серийной продукцией из толстостенных металлов после кастомизации под заказчика, что делает его оптимальным решением для предприятий железнодорожного и тяжелого машиностроения, где критичны скорость, качество и экономическая эффективность при работе с толстостенными конструкциями.

«За каждым роботизированным комплексом — не только высокие технологии, но и умы и руки людей. Автоматизация и роботизация не заменяют человеческий инжиниринг, а усиливают его: глубокий анализ процессов, точная настройка под специфику производства, тесное сотрудничество с отраслевыми предприятиями. Мы гордимся, что создаем решения, где передовые лазеры и роботы работают в гармонии с экспертизой инженеров, открывая новые горизонты для российской промышленности», — сказал Николай Николаевич Евтихиев, президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline)