Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраструктуры для платформы 2ГИС. Это расширяет возможности российских компаний по использованию API- и SDK-инструментов геосервиса в on-premise-среде: упрощает аттестацию систем и обеспечивает стабильную работу приложений даже при ограниченном доступе к внешним сетям. Проект отвечает стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Крупному бизнесу все чаще нужны геосервисы для цифровизации логистики и аналитики, которые работают в изолированных ИТ-контурах и соответствуют требованиям ФСТЭК и ФСБ. Часто заказчики решали такие задачи с помощью облачных или опенсорс-решений – но они ограничены по функциональности и технологической независимости. Партнером проекта по адаптации ИТ-инфраструктуры 2ГИС под такие сценарии стала «Софтлайн Решения» – благодаря опыту в импортонезависимых ИТ-проектах, экспертизе в работе с корпоративными заказчиками и ведущими российскими вендорами.

«Софтлайн Решения» организовала пилот, выстроила прямой диалог с вендорами и взяла на себя координацию всех этапов – от консультаций до тестирования. Также специалисты ИТ-компании провели анализ рынка отечественного ПО и многоэтапную оценку технологий. 2ГИС протестировал API- и SDK-сервисы по отдельности на импортозамещенных компонентах – включая ОС, хранилища образов и платформу контейнеризации «Боцман» от «Группы Астра». Отдельно команда проверила совместимость с решениями группы Arenadata: СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM), Picodata (PD) и системой мгновенного обмена сообщениями Arenadata Streaming (ADS). После успешных тестов специалисты сформировали план MVP и провели комплексное испытание всей платформы на новой инфраструктуре. Теперь у заказчиков есть готовое решение с геосервисами 2ГИС, которое можно развернуть на импортонезависимых компонентах.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Партнер обратился с амбициозной задачей – полное импортозамещение компонентов инфраструктуры платформы. Мы подключились как технологический консультант: помогли подобрать совместимые решения, выстроить взаимодействие с вендорами и организовать пилот. Благодаря слаженной работе всех участников проект быстро вышел на этап тестирования. Система успешно прошла необходимые проверки и подтвердила стабильную работу в новой среде», – сказала Елена Кормановская, ведущий менеджер отдела по работе с ключевыми клиентами ГК Softline.

«Вместе с партнерами мы обеспечили функционирование ряда сервисов 2ГИС – карты, поиска и навигации – в закрытых контурах компаний-заказчиков на базе импортонезависимой инфраструктуры. У бизнеса растет спрос на геотехнологии, например, для пространственной аналитики. Поэтому следующий шаг – обеспечить возможность локального развертывания сервиса геоаналитики 2ГИС Про и повысить отказоустойчивость инфраструктуры при работе с повышенными нагрузками», – сказала Лола Журакулова, руководитель стратегических проектов по данным и цифровым решениям 2ГИС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: ИИ-ассистенты для бизнеса 2026

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще