ПАО «Софтлайн» объявляет об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям с объемом размещения 6,6 млрд рублей

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 с финальным объемом размещения 6,6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ранее компания объявляла об ориентире по объему выпуска не менее 3 млрд руб. и ставке купона не выше 20,50% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 19,5% годовых, а также более чем вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения до 6,6 млрд руб.

Таким образом, ключевые параметры выпуска облигаций: срок обращения – 2 года и 10 месяцев (1041 день); тип купона – фиксированный; купонный период – 1-34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день; ставка купона – 19,5% годовых.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие рынка к ПАО «Софтлайн», а именно к сильным фундаментальным характеристикам нашего бизнеса и, в частности, высокому качеству кредитного профиля компании. Дополнительно подчеркну сбалансированный характер спроса – 35% от размещения составил спрос розничных инвесторов. Все вышесказанное позволило нам улучшить условия размещения — снизить ставку купона и увеличить объем выпуска более чем в два раза относительно первоначально обозначенной суммы. Мы рассматриваем результаты размещения как подтверждение правильно выбранной стратегии холдинга и эффективности нашего консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой. И мы продолжим сочетать реализацию стратегии эффективного роста, сфокусированной на увеличение рентабельности, с поддержанием сильного финансового положения Компании и дисциплинированным управлением долгом».

Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. Агентом по размещению выступил Газпромбанк. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB.

