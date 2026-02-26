Разделы

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline) вновь подтвердила статус золотого партнера SimpleOne

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, снова подтвердила статус золотого партнера компании SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Это подтверждает высокую экспертизу команды в автоматизации бизнес-процессов клиентов (ITSM/ESM) на базе платформы SimpleOne и других продуктов вендора. Сотрудничество компаний соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

SimpleOne – российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, входит в международную группу компаний ITG. ГК Softline сотрудничает с вендором с 2020 г. Уже три года «Софтлайн Решения» является золотым партнером SimpleOne: помимо поставки лицензий, команда предлагает заказчикам полный спектр сервисных работ по внедрению, настройке и техническому сопровождению решений SimpleOne.

Фокус партнерства направлен на активное продвижение собственных ИТ-решений, повышение конкурентоспособности продуктов и реализацию масштабных проектов. С 2024 г. компании также развивают технологическое партнерство, разрабатывая интеграционные решения на базе Low-code платформы SimpleOne и обеспечивая эффективное взаимодействие между системами. Такое взаимодействие способствует расширению функциональных возможностей существующих продуктов SimpleOne.

«Уже третий год подряд мы подтверждаем статус золотого партнера SimpleOne, что говорит о нашей высокой экспертизе. Мы видим стабильно высокий спрос на ITSM/ESM-решения и рады предлагать заказчикам продукты из AI-экосистемы SimpleOne. Большой опыт и компетенции нашей команды позволяют выполнять проекты любого масштаба и сложности, гарантируя заказчикам максимальную эффективность бизнес-процессов с помощью продуктов вендора. Мы нацелены на дальнейшее наращивание темпов и приумножение достигнутых результатов», – сказал Алексей Лыков, руководитель направления ITSM компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Мы высоко ценим вклад команды "Софтлайн Решений" в развитие продуктов SimpleOne на российском рынке. Важно и то, что золотой партнер не просто обладает сильной технической экспертизой, но и разделяет наш подход к качеству сервиса. Мы рады наблюдать развитие нашего сотрудничества: помимо реализации успешных совместных проектов по внедрению наших решений, мы также уделяем внимание и технологическому партнерству с “Софтлайн Решениями”. Мы благодарны команде за вовлеченность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

