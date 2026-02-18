«Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер — ГК Softline) запускает программу повышения квалификации «AI Governance в критических отраслях: от рисков и угроз к этике и доверию»

Образовательная экосистема «Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер — ГК Softline) открывает набор на новую программу повышения квалификации «AI Governance в критических отраслях: от рисков и угроз к этике и доверию». Курс создан для команд, которые внедряют и эксплуатируют ИИ в высокорисковых сценариях, где цена ошибки влияет на безопасность, устойчивость инфраструктуры и доверие к организации. Ближайший поток стартует 24 февраля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ИИ все чаще становится частью критически важных процессов, а вместе с этим растет запрос на управляемость, прозрачность и доказуемую безопасность. В медицине, финансах, энергетике и транспорте ИИ уже влияет на решения, от которых зависят люди, деньги и бесперебойность систем. В такой ситуации недостаточно просто «запустить модель». Нужен контур управления, который задает правила, ответственность, контроль рисков, требования к данным и киберзащите, а также понятную логику соответствия отраслевым нормам и требованиям регуляторов.

Программа делает акцент на прикладной части и информационной безопасности при работе с ИИ-системами. Отдельное внимание уделяется регуляторной повестке, включая приказ ФСТЭК России №117, который вступает в силу с 1 марта 2026 г. и усиливает требования к защите информации в государственных информационных системах. Участники разберут, как эти требования отражаются на архитектуре ИИ-контуров, процессах управления и практиках защиты данных и моделей.

Что смогут делать выпускники после курса: оценивать риски ИИ-систем и задавать требования к контролям для критичных процессов; выстраивать модель ответственности и управленческие процессы AI Governance на уровне организации; формировать требования к данным и моделям, включая учет, аудит, мониторинг и реагирование на инциденты; проектировать ИИ-среды с учетом требований ИБ и отраслевой специфики, готовить организацию к проверкам и комплаенсу.

«Когда от ИИ начинают зависеть решения в медицине, транспорте и энергетике, качество управления становится фактором безопасности. Мы собрали курс, который дает ясную структуру и практические инструменты: от оценки рисков до требований к защите данных и моделей. Важно, что слушатели получат рабочие подходы, применимые в разных отраслях, где ИИ уже воспринимается как инфраструктура», – сказал Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» «Академии АйТи FabricaONE.AI».

Курс продолжает линейку программ Академии по управлению данными и алгоритмами и закрывает управленческий уровень для уже развернутых ИИ-систем. «Академия АйТи FabricaONE.AI» — провайдер ДПО по ИИ полного цикла: от стратегии и подготовки данных до внедрения и управления ИИ-системами в эксплуатации, включая безопасность, контроль рисков и комплаенс.

Программа рассчитана на руководителей и экспертов по информационной безопасности, комплаенсу и рискам, владельцев ИИ-продуктов и цифровых инициатив, архитекторов данных и ИИ-решений, а также управленческие команды критических отраслей, которые отвечают за внедрение ИИ в реальные процессы.