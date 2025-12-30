ГК Softline вошла в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS в России по версии CNews

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 ведущих российских поставщиков IaaS в рейтинге CNews Analytics по итогам 2024 г. Группа поднялась с 11 на 9 место в списке, в котором представлено 46 компаний. Выручка ГК Softline от IaaS-проектов увеличилась на 4,75% за отчетный период и достигла 2,76 млрд руб. Развитие в быстрорастущих нишах, включая облачные сервисы и решения, соответствует стратегии группы.

Оборот ГК Softline в сегменте «Услуги и облачные решения» вырос на 62% в 2024 г. и составил 25,9 млрд руб. Это направление исторически является крупнейшим для группы по объему реализации среди собственных решений и продемонстрировало наиболее сильную динамику по обороту в прошлом году.

Позитивный тренд сохраняется и в 2025 г.: по итогам 9 месяцев оборот ГК Softline в сегменте «Услуги и облачные решения» увеличился на 26% и превысил 20,7 млрд руб. В III квартале этого года наиболее сильная положительная динамика по обороту среди собственных решений также наблюдалась в категории «Услуги и облачные решения» – рост на 44%. Такие результаты подтверждают эффективность стратегии компании с фокусом на рост показателей от реализации собственных высокорентабельных решений в наиболее перспективных направлениях.

По оценке экспертов CNews Analytics, отечественный облачный рынок растет в полтора раза быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Наряду с импортозамещением и процессами цифровой трансформации рост внедрения технологий на базе искусственного интеллекта будет способствовать дальнейшему развитию сегмента облаков. Мультиоблачная модель помогает компаниям обеспечить гибкость и стабильность процессов.

ГК Softline усиливает позиции на этом рынке, последовательно наращивая показатели реализации облачных услуг и решений для крупного, среднего и малого бизнеса. Группа увеличивает долю собственных сервисов и расширяет предложения для разных отраслей. Специалисты компании помогают создавать и поддерживать отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру заказчикам по всей стране.