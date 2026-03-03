Разделы

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Грависофт» будут развивать систему taskITnow в среднем и крупном бизнесе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и компания «Грависофт» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на продвижение, распространение и внедрение российской системы управления проектами taskITnow в корпоративной среде. «Софтлайн Решения» включила taskITnow в свой портфель и будет оказывать полный цикл услуг — от подбора и поставки решения до внедрения и дальнейшего сопровождения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках соглашения компания «Софтлайн Решения» получила статус сертифицированного партнера taskITnow. Стороны будут реализовывать проекты для представителей крупного и среднего бизнеса. Система taskITnow подходит для компаний, которым требуется миграция с зарубежных систем управления проектами и задачами, таких как Jira, Confluence и Trello. Кроме того, taskITnow заменит те российские решения, которые не обеспечивают необходимый уровень функциональности, удобства и производительности. Заказчикам будет предложен план миграции на taskITnow с сохранением данных и рабочих процессов.

taskITnow — российская система управления проектами, задачами и знаниями для компаний с масштабной проектной деятельностью. Решение поддерживает on-premise-развертывание (на площадке заказчика). Система отличается продуманными с точки зрения UX/UI (пользовательский опыт/пользовательский интерфейс) сценариями работы с досками и карточками, что позволяет сократить количество действий и ускорить выполнение задач.

«Мы развиваем taskITnow как инструмент для сложной корпоративной среды. “Софтлайн Решения” обладает масштабом, инфраструктурой и опытом реализации комплексных ИТ-проектов для крупного бизнеса. Партнерство с таким интегратором открывает нам доступ к широкому кругу корпоративных заказчиков», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор ООО «Грависофт».

«Главная задача “Софтлайн Решений” — обеспечить высочайший уровень сервиса для клиентов за счет лучших практик и современных ИТ-технологий. Мы постоянно мониторим рынок и расширяем свой портфель продуктов, чтобы иметь возможность предложить именно то решение, которое будет наилучшим образом соответствовать поставленной задаче. Сотрудничество с “Грависофт” позволит нашим клиентам получить современную систему с широкой функциональностью, не уступающей мировым и отечественным системам управления проектов», — сказал Алексей Лыков, руководитель направления ITSM ГК Softline.

