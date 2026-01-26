ПАО «Софтлайн» объявляет о планируемом облигационном выпуске объемом не менее 3 млрд рублей

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о планах по размещению выпуска биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р-02 объемом не менее 3 млрд руб. Сбор книги заявок ожидается 10 февраля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ключевые параметры выпуска облигаций: срок обращения – 2 года и 10 месяцев (1041 день); тип купона – фиксированный; купонный период – 1-34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день; ориентир по ставке купона – не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%.

Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению облигаций выступает Газпромбанк. Организаторами размещения выступают «Альфа-Банк», БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Предварительная дата размещения – 13 февраля 2026 г.

Ранее, в июне 2025 г., ПАО «Софтлайн» вновь подтвердило свой статус надежного эмитента, объявив о подтверждении независимым рейтинговым агентством высокого кредитного рейтинга на уровне ruBBB+ с повышением прогноза до уровня «Позитивный». Присвоенный рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», высокими рыночными и конкурентными позициями Компании, умеренно высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами. Изменение прогноза на позитивный, согласно комментариям Агентства, обусловлено ростом масштабов деятельности ПАО «Софтлайн» и доли собственных решений в структуре выручки и валовой прибыли.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы в очередной раз выходим на рынок облигаций с уверенностью и опорой на успешный предыдущий опыт размещения и погашения облигационных выпусков, подтвержденный отсутствием прецедентов любых невыплат по обязательствам. Сегодня долговая нагрузка компании по-прежнему находится на комфортном уровне, а наш консервативный подход к управлению долгом остается неизменным — исторически соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам календарного года не превышает 2-х. Выпуск облигаций с фиксированным купоном обеспечивает предсказуемость стоимости обслуживания долга и соответствует нашей стратегии финансовой устойчивости. При этом для инвесторов данный выпуск формирует прозрачный и предсказуемый инструмент с фиксированной доходностью на конкурентных рыночных условиях».