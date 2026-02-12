«Софтлайн Решения» помогла машиностроительному предприятию внедрить систему управления нормативно-справочной информацией

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, успешно завершила первый этап комплексного проекта для машиностроительной компании. Эксперты внедрили в инфраструктуру заказчика систему управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия «Полином:MDM» вендора «Аскон». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Благодаря проведенным работам клиент получил единые инструменты, подходы и методики для работы с данными – справочниками, классификаторами, стандартами и другой нормативно-справочной информацией, используемой на предприятии. Данное решение обеспечивает поддержание актуальной и достоверной информации, что стало основой для корректной работы всех служб и специалистов организации. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по импортозамещению и развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Машиностроительное предприятие реализует полный цикл создания продукции: от проектирования в собственном конструкторском бюро до выпуска на своих производственных мощностях. Компания нуждалась в классификации обширной базы производимых изделий с помощью специализированной PLM-системы (Product Lifecycle Management – управление жизненным циклом продукта). Для этого заказчик самостоятельно приобрел лицензии на данное ПО.

До начала проекта с командой «Софтлайн Решений» ключевая проблема предприятия заключалась в фрагментированности и низком качестве данных. Нормативно-справочная информация, необходимая конструкторским и технологическим подразделениям на всех этапах жизненного цикла изделия, хранилась разрозненно: в неструктурированных документах (например, файлах Word), на бумажных носителях и локальных базах данных отделов. Это приводило к сложностям в поиске и ошибкам из-за использования устаревших версий, а также общему снижению эффективности процессов разработки. Кроме того, это усложняло работу инженеров и создавало постоянные риски из-за отсутствия единого, актуального и достоверного источника данных.

Проект с командой «Софтлайн Решений» был инициирован заказчиком для решения задачи по внедрению PLM-системы. «Софтлайн Решения» предложила гибкий поэтапный подход, начав с создания централизованного и надежного источника данных. На первом этапе специалисты «Софтлайн Решений» внедрили отечественную MDM-систему (Master Data Management) российского разработчика «Аскон» для управления всей нормативно-справочной информацией предприятия, что заложило технологический фундамент для следующих стадий проекта.

Ключевыми критериями выбора «Софтлайн Решений» стало наличие экспертизы и скорость внедрения «Полином:MDM». Столкнувшись с отсутствием внутренних ресурсов для самостоятельного внедрения, предприятие нуждалось в партнере, который сможет быстро разобраться в специфике его данных и процессов. Специалисты «Софтлайн Решений» практикуют именно такой подход. Они глубоко погружены в отраслевую специфику и разбираются в инженерных и производственных процессах, поэтому смогли быстро интерпретировать данные клиента и выполнить внедрение решения в соответствии с бизнес-логикой предприятия.

«Способность нашей команды говорить на одном языке с технологами и конструкторами позволила оперативно перевести бизнес-требования в эффективное технологическое решение, минимизировав риски и сроки проекта. Мы организовали эффективную коммуникацию как с производственными, так и с ИТ-подразделениями заказчика, что дало возможность грамотно сформировать перечень задач для предстоящих работ и составить план проекта. Далее мы приступили к созданию централизованной базы критически важных данных. Работа началась с настройки и адаптации для нужд предприятия ключевых справочников. Сперва наши инженеры проанализировали внутреннюю документацию заказчика, чтобы “очистить” базовые библиотеки, убрав избыточные данные. Затем в тестовом режиме были настроены и наполнены первые три справочника: “Материалы и сортаменты”, “Стандартные изделия” и “Покупные изделия”. На реальных примерах были созданы новые классы и атрибуты, отсутствующие в стандартной поставке, отработан и закреплен алгоритм работы для будущего администратора системы», – сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Второй, наиболее масштабный блок первого этапа работ касался автоматизации технологической подготовки производства. Были введены данные, составляющие основу техпроцессов: по цехам, участкам предприятия, видам работ, типам технологических операций, профессиям, инструментам, оборудованию, рабочим местам. Все это было объединено в единый «Технологический справочник», который позволяет автоматически формировать до 90% данных в документации. По запросу заказчика также был создан и интегрирован отдельный справочник инструкций по охране труда. В результате выполненных работ клиент получил не только упорядоченную информацию, но и возможность автоматического формирования полного пакета технологической документации, включая сметы, в соответствии со стандартами предприятия.

Следующие этапы проекта будут посвящены организации управления конструкторско-технологической информацией, для чего будет выполнена настройка базы данных «Лоцман:PLM» и базы данных САПР «ТП Вертикаль» от вендора «Аскон».