Расплата за высокую зарплату. Специалистов по ИБ добивает работа – у половины бессонница, больше трети готовятся к инфаркту

Работники ИБ-сферы стали массово жаловаться на плохие условия труда. Из-за стресса 55% уже страдают от бессонницы, 39% боятся, что у и них случится инфаркт. Также они очень боятся развития искусственного интеллекта – почти все из них уверены, что мошенники возьмут его на вооружение, и он станет очень мощным инструментом в их руках.

Безопасность и стресс

Специалисты в сфере информационной безопасности в современном мире постоянно находятся в сильном эмоциональном напряжении. Перманентный стресс уже сказывается на их здоровье – 55% из них страдают от бессонницы. Об этом говорится в отчете об исследовании британского Института информационной безопасности (Chartered Institute of Information Security, CIISec), некоммерческой организации, основанной в 2006 г.

Исследование охватывает небольшой период, но тем более актуальны данные, содержащиеся в нем. Документ рассматривает 2023 и 2024 гг., однако затрагивает исключительно ИБ-специалистов, работающих в Великобритании.

В опросе приняли участие 311 безопасников. Исследование показало, что у более половины из них уже есть проблемы со сном, вызванные стрессом на работе. Это хоть и очень серьезно, но не так пугающе, как то, что 39% настолько истощены из-за стресса, что боятся получить сердечный приступ в обозримой перспективе.

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Многие ИБ-специалисты также жалуются на слишком большие объемы работы. Перегруженными себя считают 21% участников опроса.

Плата за здоровье

Опрос CIISec показал, что, уничтожая свое здоровье на работе, представители сферы информационной безопасности получают на это компенсацию в виде очень высокой зарплаты. В отчете сказано, что в настоящее время она составляет в среднем 87,2 тыс. фунтов стерлингов (около $110 тыс.), что более чем в два раза больше, чем средняя зарплата по стране. Она составляет 34,9 тыс. фунтов стерлингов или около $44 тыс.

Помимо того, что британские ИБ-специалисты получают в среднем вдвое больше, чем работники других отраслей, они также регулярно становятся богаче. За семь лет их зарплата выросла в среднем на 29%.

С одной стороны, рост с 2017 г. весьма существенный, с другой же – он не учитывает инфляцию. По подсчетам экспертов CIISec, если брать во внимание этот параметр, то средние зарплаты безопасников Великобритании за минувшие семь лет показали всего лишь 7-процентный рост.

Кое-что общее с Россией

Великобритания – один из главных поставщиков антироссийских санкций, исходя из количества введенных этой страной ограничений. Но в сфере ИБ она сталкивается с теми же проблемами, что и Россия.

В частности, 72% участников опроса CIISec посетовали на нехватку кадров в отрасли и назвали ее главной проблемой этой сферы. В России в последние годы тоже наблюдается острая нехватка безопасников.

При всем этом ИБ-сфера в Британии крайне консервативна в отношении кадрового разнообразия – без высшего образования попасть в нее сложно. Лишь около 19% специалистов приходя в эту сферу, не имея за плечами нескольких лет в профильном вузе и соответствующего диплома. Также ИБ в Британии по-прежнему является преимущественно мужской сферой – лишь 10% безопасников являются представителями женского пола.

В CIISec также подчеркнули, что отрасль страдает от нехватки кадров не только из-за слабого притока новых работников. Многие из нынешних ИБ-специалистов собираются сменить должность в самом скором будущем – лишь 41% работников сферы намерены трудиться на своей нынешней позиции в ближайшие два года.

И надежный союзник, и злейший враг

Отдельное внимание в отчете CIISec уделено современным тенденциям в сфере ИБ и развитию информационных технологий. В частности, значительный акцент сделан на искусственном интеллекте.

89% респондентов не сомневаются, что если киберпреступники начнут использовать ИИ в своих целях, он принесет им значимую пользу. В то же время 71% участников опроса полагают, что искусственный интеллект мог бы очень пригодиться и в борьбе с хакерами.