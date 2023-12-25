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«МТС Линк» подтвердил совместимость сервисов с операционной системой «Ред ОС»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов — сервисов «МТС Линк» и операционной системы «Ред ОС». Результат тестирования подтвержден в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители Ред софт».

Пользователям «Ред ОС» теперь доступна полная функциональность веб-версии и десктопного приложения «МТС Линк». Совместимый программный стек разработчиков позволит заменить зарубежное программное обеспечение для корпоративных коммуникаций, в том числе на объектах критической инфраструктуры, и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

«МТС Линк» — российская экосистема сервисов бизнес-коммуникаций и совместной работы. Решение объединяет в себе возможности вебинаров и видеоконференций на аудиторию до 5000 участников, чатов, совместной работы с онлайн-досками, любыми видами документов и медиаконтента. Разработчик постоянно расширяет функциональность решения: в планах – создание полномасштабной UCaaS-платформы.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

«Крупный бизнес сегодня все чаще отдает предпочтение российским операционным системам. Нам важно, чтобы их пользователи получали доступ ко всем преимуществам наших решений, без сбоев и ограничений. Надеемся, что благодаря совместимости «МТС Линк» и «Ред ОС» деловые коммуникации в российских компаниях станут еще качественнее и эффективнее», — отметил старший менеджер по продукту «МТС Линк» Владимир Карпенко.

«Технологическое партнерство разработчиков — важная ступень на пути к импортозависимости российского бизнеса. Компаниям важно получать готовые решения, которые позволяют комплексно подходить к построению новой ИТ-инфраструктуры. Именно поэтому мы уделяем много внимания совместимости нашей операционной системы с ключевыми цифровыми сервисами для бизнеса, в том числе с «МТС Линк». Уверен, что пользователи оценят удобство нашего программного обеспечения», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

Алексей Изосимов, Т1: Российское ПО скоро превзойдет западное
Импортонезависимость

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«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС Линк» включает в себя сервисы для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. Сервисы компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

«Ред софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. «Ред софт» имеет более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов: «Ред ОС», «СУБД Ред База Данных» и «Ред Платформа».

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