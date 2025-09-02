Компании Geckotouch и «Ред Софт» подписали сертификат о совместимости

Российский производитель интерактивного и мультимедийного оборудования Geckotouch и отечественный разработчик решений и услуг в области информационных технологий «Ред Софт» подтвердили совместимость интерактивных программно-аппаратных комплексов и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Теперь оборудование Geckotouch поддерживает работу на «Ред ОС». Совместимость расширяет возможности для работы с удаленными командами, а также повышает качество обучения, делая его увлекательным, простым и доступным. С помощью экранов Geckotouch на базе «Ред ОС» можно проводить интерактивные уроки и тестирования в цифровом формате, а также работать над совместными проектами с использованием облачных инструментов.

Geckotouch — интерактивные системы, разработанные с учетом особенностей образовательной среды и корпоративных задач. Они предназначены для использования в учебных аудиториях, офисах и конференц-залах.

Интерактивные экраны Geckotouch поддерживают технологию мультитач, обеспечивая управление контентом с помощью жестов и стилуса. Встроенное программное обеспечение включает инструменты для создания презентаций, внесения аннотаций и командной работы в реальном времени. Облачная интеграция позволяет синхронизировать данные между устройствами и получать доступ к материалам из любой точки мира.

Для образовательных учреждений системы Geckotouch предлагают полное соответствие современным стандартам: поддержку электронных учебников, интерактивных уроков и тестирования. Бизнес-решения включают функционал для видеоконференций, работы с документами и проведения коллективной работы на цифровых досках.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского ПО Минцифры России. «Ред ОС» может применяться на объектах КИИ и использоваться для обработки персональных данных. Разработка операционной системы ведется в закрытом контуре РЕД СОФТ, исходный код и репозиторий хранятся на территории России. «Ред ОС» является частью экосистемы решений «Ред Софт», созданной для комплексного импортозамещения ИТ-инфраструктуры.