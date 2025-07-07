Операционная система «Ред ОС» включена в состав программно-аппаратных комплексов для авиационной отрасли

Операционную систему «Ред ОС», разработанную «Ред Софт», включили в состав программно-аппаратных комплексов производства фирмы «НИТА». Проект реализован в рамках программы импортозамещения: необходимость перевода ИТ-инфраструктуры компаний на отечественные разработки направлена на снижение рисков санкционного давления и ограничения зависимости от зарубежных вендоров.

Специалисты фирмы «НИТА» столкнулись с задачей найти надежную операционную систему для своих программных продуктов, чтобы повысить технологическую независимость и выполнить требования российского законодательства. Компания поставила перед собой цель – обеспечить стабильную работу приложений на отечественных платформах и упростить установку и эксплуатацию ПО.

Сегодня порядка 60% воздушного пространства России контролируют системы фирмы «НИТА». Программно-аппаратные комплексы (ПАК) фирмы «НИТА» установлены более чем в 380 авиационных предприятиях, центрах организации и обслуживания воздушного движения (ОрВД /ОВД), учебных заведениях в страны, а также за рубежом. Технические решения фирмы «НИТА» обеспечивают безопасность и надежность авиасообщения на площади свыше 15 млн кв километров. Компания разрабатывает специализированное ПО для организации и обслуживания воздушного движения, которое активно применяют в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и других авиационных предприятиях страны.

В последние годы в авиаотрасли остро ощущается потребность в комплексном решении, способном упростить предприятиям процесс внедрения программных продуктов. Готовый ПАК, укомплектованный российской операционной системой, экономит время и силы при эксплуатации за счет наличия настроенной и безопасной среды, а также единой техподдержки программного обеспечения и «железа». Внедрение комплексов, построенных на базе отечественной операционной системы, позволяет быстро развернуть на предприятии импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Для достижения поставленных целей профильные специалисты фирмы протестировали «Ред ОС», разработанную «Ред Софт». Все тесты прошли успешно, подтвердив полную совместимость приложений фирмы «НИТА» и операционной системы «Ред Софт». «Ред ОС» зарекомендовала себя как надежный и защищенный ИТ-продукт, соответствующий необходимым стандартам и требованиям.

В результате тестовых испытаний подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» с продуктами фирмы «НИТА» включенными в реестр российского программного обеспечения.

После тестовых испытаний «Ред ОС» вошла в состав программно-аппаратных комплексов производства фирмы «НИТА».

Использование «Ред ОС» позволило повысить надежность и безопасность работы программных продуктов фирмы. Предприятия авиационной отрасли получили возможность работать с отечественным программным обеспечением, соответствующим всем требованиям российского законодательства.

Включение в состав ПАКов фирмы «НИТА» «Ред ОС», помогает компании усилить позиции на рынке и предложить заказчикам конкурентоспособные решения.

«Внедрение операционной системы «Ред ОС» в программно-аппаратные комплексы фирмы «НИТА» стало важным шагом в развитии отечественного ИТ-сектора и авиационной отрасли. Это сотрудничество демонстрирует успешность применения российских технологий в критически важных сферах экономики и способствует укреплению технологического суверенитета страны. Выбор операционной системы «Ред ОС» – логичное продолжение нашей стратегии по импортозамещению», – сказал Юрий Дурманенко, заместитель генерального директора по разработкам фирмы «НИТА».

«Мы смогли продемонстрировать все преимущества «Ред ОС» в реальных проектах оснащения и модернизации аэронавигационной системы России. Надежность и гибкость нашей платформы были доказаны при внедрении программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих бесперебойную работу критически важных систем. Совместимость «Ред ОС» с прикладным ПО открывает новые возможности для развития отечественной авиации. Мы уверены, что успешный опыт сотрудничества между «Ред Софт» и фирмой «НИТА» это только начало, мы продолжим создавать высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты для отрасли», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Партнеры видят большие перспективы в дальнейшем взаимодействии и стремятся к достижению общих целей по развитию авиационной отрасли и укреплению позиций на российском и международном рынках.