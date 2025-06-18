Российская ИС «робоТОиР» работает на российской мобильной ОС «Ред ОС М»

Российские технологии объединились для цифровизации промышленного производства.

Полная совместимость подтверждена в ходе комплексного теста. Компании «ФОР» и «Ред Софт» объявили о завершении успешных испытаний мобильного приложения информационной системы «робоТОиР» на российской мобильной операционной системе «Ред ОС М». Решение позволяет промышленным предприятиям полностью соответствовать требованиям информационной безопасности при использовании мобильных устройств в производственных процессах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Информационная система «робоТОиР» — готовое решение для организации технического обслуживания, ремонтов и диагностики оборудования. Система построена на основе запатентованной технологии, включающей цифровую идентификацию, блокчейн-технологию хранения событий и искусственный интеллект для оценки, диагностики и прогноза отказов.

ИС «робоТОиР» на российской мобильной операционной системе «Ред ОС М» создает платформу для внедрения современных технологий технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на промышленных предприятиях. Внедрение системы позволяет: обеспечить необходимый уровень информационной безопасности; сократить операционные расходы; повысить производительность производственных процессов; достичь полного импортозамещения в сфере цифровых решений для ТоиР.