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«Стик Про» и «Ред Софт» объявили о совместимости Shtab с «Ред ОС М»

Компании Стик Про и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость системы управления проектами Shtab с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколе испытаний и сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Shtab — это решение для управления проектами, ориентированное на российские компании любого масштаба — от небольших бизнесов до крупных корпораций. Продукт отличается интуитивно понятным интерфейсом.

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Платформа доступна как в веб-версии, так и в виде приложений для настольных операционных систем (Windows, Linux, macOS) и мобильных устройств. Программное обеспечение Shtab включено в Единый реестр российского ПО (№ 14855 от 12 сентября 2022 г.).

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

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