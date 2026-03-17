Готовим рынок к работе без Microsoft CA: SafeTech Lab запускает первый в России курс по построению корпоративного центра сертификации на отечественном стеке

Компания SafeTech Lab, разработчик продуктов для построения PKI-инфраструктуры, совместно с учебным центром CIS объявляет о старте учебного курса по созданию корпоративного центра сертификации на базе решения SafeTech CA. Программа предлагает комплексный подход к изучению архитектуры и эксплуатации инфраструктуры открытых ключей: от основ криптографии до практических навыков работы с системой управления технологическими сертификатами. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

Долгие годы стандартом де-факто для функционирования корпоративных удостоверяющих центров был Microsoft CA. Сформировалось целое поколение специалистов, чей опыт и компетенции сконцентрированы исключительно на этом стеке. Сегодня, в условиях стремительного импортозамещения, перед бизнесом и госсектором остро встал вопрос: чем заменить привычный сервис и где найти специалистов, умеющих работать с новыми продуктами?

Ответом на этот вызов и стал новый курс. SafeTech Lab, обладая экспертизой в области криптографии и создания PKI-решений, впервые открыто делится фундаментальной базой. Компания не просто предлагает заместить зарубежный продукт, а формирует новую школу экспертов, которые смогут комплексно подходить к построению ключевого и критически важного элемента системы безопасности, обеспечивающего цифровое доверие во всей ИТ-инфраструктуре компании.

Запуск первого специализированного курса по созданию корпоративного центра сертификации на базе решения SafeTech CA знаменует собой важный этап: от единичных внедрений рынок переходит к массовой компетентной эксплуатации отечественного ПО класса Certificate Authority. Это шаг к развитию устойчивого профессионального сообщества инженеров, для которых работа с российским стеком так же привычна и понятна, как и с зарубежным.

По итогам курса участники получат теоретические и практические навыки проектирования, внедрения и сопровождения PKI-инфраструктуры на базе SafeTech CA и смогут самостоятельно развернуть корпоративный центр сертификации в производственной среде.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

«Для нас этот курс — важная миссия по передаче системных знаний и вклад в повышение уровня профессиональной подготовки ИТ и ИБ специалистов. Рынок перерос этап «давайте просто установим что-то вместо Microsoft, чтобы выполнить требования законодательства», наступило время зрелой экспертизы и осознанных требований к функциональности корпоративного центра сертификации. SafeTech CA — это современная технологичная платформа, которая не только заменяет Microsoft CA, а становится по-настоящему удобным, эффективным и адаптированным под реальные запросы бизнеса инструментом управления PKI-инфраструктурой. Задача этого курса — не просто показать все его возможности, а, главное, дать специалистам целостные знания об основах и принципах проектирования PKI-инфраструктуры, чтобы грамотно использовать эти возможности на 100%. Мы уверены в своем продукте, готовы делиться опытом и взращивать профессионалов, которые будут ежедневно, на практике обеспечивать цифровую безопасностью своих компаний», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

Подробная программа курса и условия регистрации доступны на сайте учебного центра CIS.

