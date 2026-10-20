НТЦ ИТ РОСА и SafeTech Lab подтвердили совместимость российских решений для создания защищенной ИТ-инфраструктуры

Российские разработчики программного обеспечения АО «НТЦ ИТ РОСА» и SafeTech Lab подтвердили совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционной системой «РОСА Хром» и службой каталогов РОСА Dynamic Directory. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Использование SafeTech CA совместно с продуктами РОСА позволяет организациям выстраивать инфраструктуру цифрового доверия на базе российского программного обеспечения. «РОСА Хром» обеспечивает работу корпоративных компьютеров и серверов, РОСА Dynamic Directory отвечает за централизованное управление доменной инфраструктурой, а SafeTech CA предоставляет инструменты для выпуска, обновления, отзыва и контроля цифровых сертификатов.

Цифровые сертификаты используются для подтверждения подлинности пользователей, компьютеров и информационных систем, защиты соединений и организации безопасного взаимодействия между компонентами корпоративной инфраструктуры. Централизованное управление ими особенно важно для крупных организаций, где количество сертификатов может исчисляться тысячами, а несвоевременное обновление способно привести к нарушению работы сервисов.

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA обеспечивает автоматизацию жизненного цикла сертификатов в Linux-инфраструктуре, включая их выпуск и обновление. Продукт также предоставляет инструменты миграции с Microsoft CA, поддерживает отечественные криптографические алгоритмы и позволяет организовать управление сертификатами в смешанных ИТ-средах, объединяющих российское и зарубежное программное обеспечение.

Подтверждение совместимости с «РОСА Хром» и РОСА Dynamic Directory расширяет возможности использования SafeTech CA в проектах импортозамещения. Организации могут рассматривать эти продукты в качестве компонентов единой инфраструктуры, включая переход с зарубежных операционных систем, доменных служб и центров сертификации.

«При переходе на российское программное обеспечение предприятиям важно сохранить привычные механизмы управления инфраструктурой и информационной безопасностью. Замена операционной системы или службы каталогов не должна создавать проблемы с работой цифровых сертификатов, от которых зависит доступ пользователей к корпоративным ресурсам и взаимодействие информационных систем. Совместимость с SafeTech CA расширяет возможности наших заказчиков по построению полноценной инфраструктуры цифрового доверия на отечественных решениях», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Хром» — российская операционная система для рабочих станций и серверов, сертифицированная ФСТЭК России. Она предназначена для создания защищенной корпоративной ИТ-инфраструктуры и может использоваться в государственных учреждениях, промышленных предприятиях, финансовых организациях и других структурах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

РОСА Dynamic Directory — российская система централизованного управления доменной инфраструктурой, учетными записями пользователей, компьютерами, группами и политиками безопасности. Решение позволяет организациям заменить Microsoft Active Directory и организовать управление корпоративными ресурсами в инфраструктуре на базе отечественных операционных систем.

«Сегодня российские компании переходят от замены отдельных зарубежных продуктов к построению полноценных отечественных ИТ-инфраструктур. И здесь особенно важно, чтобы системы управления пользователями, операционные системы и средства защиты информации могли работать вместе. SafeTech CA решает задачи управления жизненным циклом цифровых сертификатов, включая автоматизацию их выпуска и обновления. Подтверждение совместимости с продуктами РОСА дает заказчикам дополнительные возможности для построения независимой PKI-инфраструктуры и отказа от зарубежных центров сертификации», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.