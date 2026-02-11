Разделы

SafeTech CA сертифицирован ФСТЭК России

Результаты испытаний подтвердили, что корпоративный центр сертификации SafeTech CA соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

Сертификат соответствия ФСТЭК №5032 выдан компании SafeTech Lab 28 января 2026 г. Четвертый уровень является самым высоким уровнем доверия, предъявляемым к средствам защиты информации в информационных системах, не предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну.

SafeTech CA – российский корпоративный центр сертификации, который полноценно заменяет Microsoft CA в Windows-инфраструктурах, а также управляет жизненным циклом технологических сертификатов для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта.

Внедрение SafeTech CA дает возможность организациям создавать доверенную цифровую среду для безопасного взаимодействия всех элементов гетерогенной ИТ-инфраструктуры. Сертификация ФСТЭК позволяет использовать продукт SafeTech CA в качестве основы для построения защищенной инфраструктуры открытых ключей (PKI) в государственных органах, банках, на объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов и в других организациях - владельцах КИИ.

«Получение сертификата ФСТЭК России по четвертому уровню доверия - это не только формальное, но и технологическое признание надежности и зрелости нашего продукта, а также его готовности к использованию в критически важных системах. Официальное подтверждение регулятора служит весомым основанием для укрепления доверия со стороны партнеров, существующих и потенциальных заказчиков. Это открывает нам новые возможности для сотрудничества с государственными учреждениями и крупными корпорациями, для которых защита конфиденциальной информации и соответствие строгим стандартам - безусловный приоритет», – сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

