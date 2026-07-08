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«Лаборатория Числитель» и SafeTech Lab подтвердили совместимость решений для безопасного управления ИТ-инфраструктурой

Российские разработчики ПО «Лаборатория Числитель» и SafeTech Lab стали партнерами. В рамках технологического сотрудничества компании подтвердили успешную интеграцию корпоративного центра сертификации SafeTech CA с платформой контейнеризации «Штурвал» и системой мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Интеграция SafeTech CA и «Штурвала» позволяет централизованно выпускать и обновлять TLS-сертификаты для сервисов и приложений в Kubernetes, автоматизировать их жизненный цикл, обеспечивать доверенную среду взаимодействия между компонентами кластера и снижать нагрузку на DevOps- и ИБ-команды.

Платформа «Штурвал» централизованно управляет Kubernetes-кластерами. Так как в Kubernetes отсутствует единый встроенный графический центр управления сертификатами, для контроля жизненного цикла ключей и сертификатов традиционно используются специализированные инструменты. Это особенно важно при организации защищенного взаимодействия между сервисами, Ingress-контроллерами и пользовательскими приложениями.

Дополнительно команды протестировали возможность мониторинга центра сертификации SafeTech CA с помощью системы «Пульт». Испытания пройдены успешно, в реестре шаблонов мониторинга появился еще один продукт.

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«Важно не только обеспечить видимость и контроль над жизненным циклом сертификатов, но и встроить эти процессы непосредственно в среду управления контейнерами. “Штурвал” открывает возможности для интеграции специализированных решений по управлению сертификатами в единую инфраструктуру, позволяя минимизировать риски, связанные с человеческим фактором и использованием разрозненных инструментов», — отметил Александр Чистов, директор по работе с партнерами «Лаборатории Числитель».

«Мы наблюдаем устойчивый спрос на импортонезависимые решения для построения доверенной ИТ-среды. Интеграция SafeTech CA со “Штурвалом” и “Пультом” помогает компаниям централизованно управлять сертификатами и быстрее внедрять современные инфраструктурные сервисы без компромиссов в вопросах безопасности», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

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