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В России внезапно перестал работать GitHub

Российские ИТ-разработчики внезапно потеряли доступ к GitHub, где хранятся исходные коды, документация и готовые сборки сотни тысяч ИТ-проектов. Жалобы от программистов и тестировщиков начали массово поступать около 11:00 по Москве 14 июля 2026 г., после чего число сообщений о неполадках резко выросло. Официальная страница GitHub при этом показывает штатную работу всех ИТ-компонентов.

Доступ закрыт

Пользователи в России массово жалуются на проблемы с доступом к GitHub, пишут «Ведомости» с ссылкой на данные онлайн-сервиса DownDetector.

Утром 14 июля 2026 г. российские пользователи почти одновременно начали сообщать о недоступности GitHub, поиска Google и сервисов Apple. Жалобы поступают из десятков городов, однако пока нельзя утверждать, что три компании столкнулись с одной общей неисправностью.

GitHub — это крупнейшая веб-платформа и облачный сервис для совместной разработки ИТ-проектов. Она работает на базе распределенной системы контроля версий Git, которая отслеживает все изменения в коде, позволяя нескольким программистам безопасно работать над одним проектом, не мешая друг другу.

По данным DownDetector, проблемы с GitHub и Apple зафиксировали в 33 городах, с Google — в 19 городах. В случае GitHub 94% сообщений связаны с недоступностью сайта.

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Unsplash - Roman Synkevych
Россияне потеряли доступ к платформе для размещения ИТ-проектов GitHub, жалобы поступают из десятков городов

GitHub также признал неполадки на своей стороне, однако они не связаны с недоступностью сайта. В 8:21 по всемирному координированному времени компания начала расследовать ухудшение работы части сервисов, а через минуту уточнила, что проблема затронула облачную среду разработки Codespaces. Основной сайт, операции с репозиториями, программный интерфейс, Pages и большинство других ИТ-компонентов GitHub официальный мониторинг продолжал считать работоспособными.

Российские пользователи преимущественно сообщают, что не могут открыть сам сайт и репозитории, тогда как GitHub официально связывает текущий ИТ-инцидент только с Codespaces. Совпадение по времени может оказаться случайным или указывать сразу на несколько независимых проблем.

Аналогичный случай

Похожая ситуация с GitHub возникала в России 5 мая 2026 г. Российские пользователи начали жаловаться на трудности с доступом к GitHub. В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявили, что специалисты проверили доступность ресурсов GitHub после появившихся сообщений о проблемах. По данным ведомства, интерфейс программирования приложений работает без ИТ-сбоев, пользователи могут регистрироваться и создавать ИТ-проекты в штатном режиме.

Массовые проблемы в Google и Apple

По данным DownDetector, среди жалоб на Google доля проблем с сайтом достигла 92%. У Apple картина менее однородная: 38% пользователей сообщили о ИТ-сбое сайта, 33% — о неполадках сразу нескольких функций и 28% — о проблемах с мобильными приложениями.

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14 июля 2026 г. на 12:12 по Москве Google глобального ИТ-сбоя не признает, официальные панели состояния Google Workspace и поиска во время всплеска российских жалоб показывали штатную работу ИТ-сервисов. Компания не фиксировала неполадок в Gmail, Google Drive, документах, авторизации и ИТ-компонентах поисковой системы.

В Apple видят массовые жалобы и проблемы с доступом из разных регионов, включая ИТ-сбои сайта и мобильных приложений, но подтверждений общего ИТ-инцидента пока также нет от компании.

Возможно и блокировка

Пока речь идет о масштабных и географически распределенных проблемах с доступом, причины которых компании и российские ведомства еще не объяснили.

Массовые проблемы у Google, GitHub и Apple в России: 1,7 тыс. жалоб за сутки. В Роскомнадзоре пока не прокомментировали возможные ограничения.

Пока имеющиеся данные не подтверждают полную блокировку GitHub, Google или ИТ-инфраструктуры Apple в России.

Антон Денисенко

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