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«Ред Софт» и SafeTech Lab углубляют интеграцию: реализован автоматический выпуск сертификатов SafeTech CA для «Ред Адм»

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, сообщает о расширении технологической совместимости между системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» и корпоративным центром сертификации SafeTech CA. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Ранее совместимость «Ред Адм» и SafeTech CA была подтверждена на уровне базовой интеграции: администраторы могли выпускать сертификаты для доменных пользователей и рабочих станций вручную или с помощью сценариев. Новый этап сотрудничества охватывает глубокую интеграцию по автоматическому управлению жизненным циклом сертификатов непосредственно внутри домена «Ред Адм».

В рамках текущей дорожной карты инженеры «Ред Софт» выполнили ряд доработок, направленных на расширение параметров автоматического выпуска сертификатов: для компьютеров — добавлены параметры авто-выпуска сертификатов. Узлы домена теперь могут автоматически запрашивать и обновлять сертификаты через интеграцию с SafeTech CA; для пользователей также добавлен автоматический выпуск сертификатов. Это упрощает аутентификацию и исключает необходимость настройки вручную.

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Интеграция позволяет использовать привычные для Windows-администраторов сценарии автоматизации — выпуск, продление и отзыв сертификатов — в Linux-инфраструктуре на базе «Ред Адм». Решение подойдет организациям, стремящимся к импортозамещению инфраструктурных сервисов: государственным заказчикам, КИИ, а также коммерческим предприятиям, переходящим на отечественные решения. Совместный технологический стек «Ред Адм» и SafeTech CA дает возможность отказаться от зарубежных центров сертификации и доменных служб Microsoft без потери функциональности управления сертификатами.

«PKI-инфраструктура — один из ключевых элементов современной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Интеграция «Ред Адм» и SafeTech CA позволит заказчикам автоматизировать работу с сертификатами в рамках привычных процессов управления доменной инфраструктурой. Автоматическое распространение сертификатов — это тот уровень интеграции, которого администраторы ожидают от решений корпоративного уровня», — сказал Владислав Цынский, руководитель направления развития «Ред Адм».

Геннадий Ефремов

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