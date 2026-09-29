Корпоративный центр сертификации SafeTech CA интегрирован с платформой «Ред Вирт»

Компании SafeTech Lab и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Вирт». Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA адаптирован для работы как в классических средах виртуализации (VMware, KVM, Hyper-V), так и в контейнерных средах (Docker, OpenShift/Kubernetes). Подтверждение совместимости с «Ред Вирт» расширяет эту линейку поддержки, предоставляя заказчикам готовое, сертифицированное и протестированное решение.

В рамках комплексного тестирования были проверены и оценены все необходимые характеристики: стабильность работы, производительность и устойчивость к сбоям. Результаты испытаний подтвердили корректность и надежность функционирования SafeTech CA под управлением «Ред Вирт» в различных сценариях эксплуатации.

SafeTech CA давно работает в связке с другими продуктами «Ред Софт»: операционной системой «Ред ОС» и системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Теперь благодаря интеграции центра сертификации с «Ред Вирт» заказчики получили полноценный импортонезависимый стек для построения PKI-инфраструктуры. Решение позволяет масштабировать отдельные сервисы, создавать отказоустойчивые конфигурации и решать задачи кластеризации в территориально распределенных инфраструктурах.

«Бизнесу сейчас важно получать не просто отдельные аналоги решений ушедших вендоров, а готовые, протестированные связки, которые работают корректно и бесперебойно. Интеграция SafeTech CA и «Ред Вирт» позволяет заказчикам развертывать отказоустойчивые корпоративные центры сертификации на базе виртуальной инфраструктуры. Это обеспечивает как полный контроль над жизненным циклом цифровых сертификатов, так и эффективное использование ИТ-ресурсов компании», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«Подтверждение совместимости SafeTech CA с «Ред Вирт» расширяет сценарии использования решений в территориально распределенных системах. Благодаря интеграции пользователи получают эффективные инструменты позволяющие оперативно развертывать защищенные сервисы в виртуальной среде без потери производительности», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».