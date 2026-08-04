SafeTech CA и SIEM-система «Лаборатории Касперского» успешно прошли тестирование на совместимость

SafeTech Lab и «Лаборатория Касперского» обеспечили совместную работу центра сертификации SafeTech CA и SIEM-платформы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Теперь в KUMA передаются журналы аудита всех операций с технологическими сертификатами для анализа и предотвращения событий безопасности. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

Интеграция с KUMA позволит включить PKI-инфраструктуру на базе SafeTech CA в единый контур мониторинга и реагирования на инциденты.

Преимущества интеграции

Централизованный мониторинг. Все события от SafeTech CA будут собираться в KUMA, что позволит анализировать их вместе с событиями от других систем безопасности (NGFW, антивирусы, EDR и др.). Это упрощает анализ и корреляцию событий.

Обнаружение аномалий. Мониторинг действий с сертификатами (например, массовый выпуск, отзыв или попытки несанкционированного доступа) позволяет быстрее выявлять подозрительную активность и потенциальные инциденты безопасности.

Соответствие регуляторным требованиям. Возможность централизованно собирать и передавать логи в SIEM критически важна для выполнения требований регуляторов (например, для объектов КИИ).

Повышение эффективности. Автоматический сбор логов избавляет от необходимости вручную проверять журналы на каждом узле PKI-инфраструктуры, экономя время администраторов.

В будущем планируется расширение возможностей интеграции решений, например, будут добавляться новые типы передаваемых событий для более детального контроля операций с сертификатами и действий пользователей.

«Для нас интеграция с SafeTech CA — это ещё один шаг к построению бесшовной экосистемы кибербезопасности. Включение PKI-инфраструктуры в единый контур мониторинга на базе KUMA позволяет заказчикам не просто фиксировать события, а видеть их в контексте всей ИТ-инфраструктуры. Это особенно ценно для компаний, где управление сертификатами критически важно для бизнес-процессов и соответствия регуляторным требованиям», — сказал Евгений Бударин, технический директор «Лаборатории Касперского» в России.

«Интеграция с KUMA — это важный шаг к полной прозрачности инфраструктуры открытых ключей для службы безопасности заказчика. Центр сертификации — ключевой элемент PKI, и теперь каждый шаг жизненного цикла сертификата, каждое критическое событие автоматически транслируется в SIEM для своевременного предотвращения возможных инцидентов», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.