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Аэропорт «Домодедово» избавляется от британского ПО и мигрирует на российское

«Домодедово» меняет систему Airport Operational Database от английской компании Ultra Electronics на ПО российской IPG. Система отвечает за операционную деятельность аэропорта и относится к КИИ, импортозаместить которую нужно до конца этого года. Стоимость такой разработки может измеряться миллиардами рублей.

Импортозамещение в «Домодедово»

Московский аэропорт «Домодедово» меняет систему AODB (Airport Operational Database) с продукта английской разработки Ultra Electronics на российскую от компании IPG, пишут «Ведомости».

AODB отвечает за операционную деятельность аэропортов в целом, в ней хранятся сведения о загрузке рейса по пассажирам, багажу, почте, грузу; данные для планирования и управления расписанием полетов, диспетчеризации взлетов и посадок.

Эта система относится к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые должны быть импотрозамещены до первого января 2025 г., согласно указу Президента России.

Идет настройка взаимодействия

AODB — это комплексная система, которая включает в себя самые важные процессы работы аэропорта, поэтому с учетом масштаба аэропорта «Домодедово» разработка такого ПО может достигать 15 млрд руб., оценила руководитель QA-отдела ИT-компании SimbirSoft Галина Яшина.

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За управление операционной деятельностью «Домодедово» будет отвечать российский софт

На данный момент идет настройка взаимодействия новой AODB с другими производственными системами, сказал управляющий директор «Домодедово интегрейшн» Илья Чернякович.

По его словам, решение IPG базируется на доработанной версии системы управления базами данных PostgreSQL и будет интегрировано с российским софтом — ПО для управления предприятиями «1С ERP Billing» и программным модулем визуального информирования пассажиров (FIDS). Он позволяет подключать дополнительные базы данных. Так, при регистрации на рейс он может вывести на табло информацию о погоде в аэропорту прибытия.

Компания IPG уже создавала ПО для крупных игроков авиационной отрасли. Среди его клиентов есть структуры аэропорта «Шереметьево», петербургский аэропорт «Пулково», оператор по наземному обслуживанию грузовых и почтовых авиаперевозок «Москва карго», как указано на его сайте. AODB от IPG используют 16 аэропортов Узбекистана, уточнил представитель IPG. Для «Домодедово» IPG разработала также софт по планированию сезонного расписания и центровки самолетов перед вылетом.

Импортозамещение КИИ

Обязательство по импортозамещению КИИ накладывают ряд указов Президента России Владимира Путина, среди которых указ № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», который запрещает использовать иностранный софт на объектах КИИ с первого января 2025 г. Однако доля иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры до сих пор составляет от 30 до 40%, по данным «Ростелекома» на сентябрь 2024 г.

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ИТ в банках

«Шереметьево» перешел на собственную разработку AODB «Синхрон» в 2022 г., сказала изданию Яшина. Холдинг «Аэропорты регионов», который управляет аэропортами Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и др., использует системы собственной разработки в интеграции с системами российских разработчиков ПО, уточнил его представитель.

В мае 2024 г. CNews писал, что международный аэропорт «Шереметьево» ищет подрядчика, который смог бы заменить иностранное ПО в автоматизированной системе контроля и управления инженерным оборудованием аэропорта, выделив на это 133,6 млн руб.

Анна Любавина

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