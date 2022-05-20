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Минцифры обеспечило скоростной доступ к интернету более 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов

Минцифры России в рамках государственных контрактов в период с 2019 по 2021 гг. обеспечило скоростной доступ к интернету для более чем 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На какой скорости обеспечен доступ к интернету

Более 97% фельдшерско-акушерских пунктов подключены к интернету с использованием современных технологий высокоскоростной передачи данных на скорости 10 Мбит/с с возможностью, в случае необходимости, оперативного расширения канала. 92% из них подключены с использованием волоконно-оптических линий связи, еще 5% – радиорелейных. На труднодоступных территориях доступ обеспечен через спутник на скорости 1 Мбит/с, таких населенных пунктов менее 3%.

Что это дает фельдшерско-акушерским пунктам

Высокоскоростной интернет позволяет работникам фельдшерско-акушерских пунктов использовать самые передовые цифровые сервисы, обеспечивает доступ к медицинским информационным системам и приложениям, организации видеоконференцсвязи.

Почему ведутся такие работы

Фельдшерско-акушерские пункты – это социально значимые объекты. Обеспечение их подключения к интернету реализовывалось в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Все поручения Президента России Владимира Путина и Правительства России были выполнены в полном объеме.

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Что это даст гражданам

Особенно важен доступ к скоростному интернету для фельдшерско-акушерских пунктов как инструмент для телемедицины. Специалисты фельдшерско-акушерских пунктов получат возможность использовать медицинские цифровые сервисы и связываться по гарантированному каналу связи в режиме ВКС как с пациентами, так и с врачами из других медицинских организаций для получения второго мнения или дополнительной консультации с высококвалифицированными специалистами.

Кто обеспечивает фельдшерско-акушерские пункты компьютерной техникой для организации видеоконференций

Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов необходимой компьютерной техникой для организации видеоконференций осуществляется регионами за счет средств, выделяемых Минздравом в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Цифровизация

Правительство 5 мая 2022 г. поручило Минздраву в срок до 6 июня 2022 г. проработать вопрос оснащения оборудованием фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий в субъектах России, имеющих подключение к интернету, а также представить предложения по оптимальному использованию их цифровой инфраструктуры.

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