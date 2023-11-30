Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан

Более 700 жителей села Отрадное в Вяземском районе Хабаровского края впервые получили стабильное покрытие сотовой сети и скоростной мобильный интернет четвертого поколения. «Мегафон» первым из операторов построил базовую станцию, которая покрыла связью не только территорию поселения, но и часть федеральной автодороги, входящей в состав азиатского маршрута. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Отрадное стоит на автотрассе «Уссури», в 3 км к югу от административного центра района — города Вяземский. Первым крестьянам-переселенцам очень понравилась выбранная местность. Отрадно, привольно — так определили новоселы свой участок, отсюда и родилось название села. Вяземский район находится на юге и входит в состав главной сельскохозяйственной зоны Хабаровского края. Основным занятием жителей является сельское хозяйство, помимо этого работает школа и детский сад.

«Экономика в крае развивается, опираясь на различные меры господдержки, в том числе благодаря им в Отрадном работают фермерские хозяйства, занимающиеся молочным животноводством и посевом зерновых культур, в селе открыто первое кафе на дальневосточном гектаре. Устойчивая мобильная связь и скоростной интернет в районах края также помогает расти бизнесу в селах. Теперь подать документы в госорганы можно с помощью смартфона, не выезжая в город, а также оформить интернет-банкинг и подключить терминал оплаты, установить видеонаблюдение и многое другое. Помимо этого, устойчивая мобильная связь делает поездки по трассе более безопасными для автомобилистов и пассажирских автобусов», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Ранее связь обеспечивали базовые станции, находящиеся в соседнем селе, поэтому сигнал был неустойчивый, а мобильный интернет практически отсутствовал. Теперь сельчане со своих смартфонов могут пользоваться электронными государственными услугами, банковскими сервисами и образовательными платформами, общаться в мессенджерах и соцсетях, читать новости в интернете, слушать музыку в режиме онлайн из любой точки села на комфортных скоростях до 58 Мбит/с. Новая базовая станция обеспечила максимальную территорию покрытия и уверенный прием сигнала как на улице, так и в помещениях. Кроме местных жителей возможность воспользоваться цифровыми сервисами и интернетом на новых скоростях получили пассажиры и водители большегрузов, следующие транзитом по федеральной автодороге «Уссури», которая связывает Хабаровский край и Приморье.

«С появлением качественного интернета и мобильной связи жизнь в селах значительно меняется – становится проще и комфортнее. Благодаря улучшению инфраструктуры, чтобы вызвать врача или воспользоваться порталом «Госуслуги» не нужно идти в местный Дом культуры или почтовое отделение, сигнал появился и в жилых домах. Мы благодарны операторам связи за поддержку регионального проекта, их вклад в развитие региона невозможно переоценить», – сказал министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.