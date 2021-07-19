Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги

Результаты исследования Cisco Broadband Index демонстрируют значительную роль, которую широкополосная инфраструктура играет в создании маневренных и растущих экономик. В ходе исследования более 13,5 тыс. работников в России, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польше ответили на вопросы о деталях использования ими домашнего ШПД, о тех переменах, которые они прогнозируют в ближайшем будущем. Результаты показали, что по мере того как работники привыкают к новым трудовым режимам, возможность безопасного подключения к скоростной и надежной широкополосной сети становится жизненно важной.

В среднем в Европе 78% работников считают, что ШПД сегодня входит в число услуг первой необходимости, а 81% призывают устранить цифровое неравенство и ускорить выполнение планов по предоставлению всем высокоскоростного и надежного доступа в интернет. В России оба этих показателя даже выше – 86%. Это один из наиболее впечатляющих результатов из всех опрошенных европейских стран.

В Европе 76% согласны с тем, что ШПД необходим для роста экономики, а 54% считают инвестиции в широкополосную инфраструктуру и вовсе столь же важными, как и традиционные коммунальные услуги. При этом подавляющее большинство (83%) российских респондентов считает, что экономический рост должен основываться на более качественном интернет-доступе. 60% работников из России уверены, что инвестиции в быстрый и надежный интернет так же важны, как и поддержка коммунальной инфраструктуры, включая национальные системы водо- и энергоснабжения.

Как видно из результатов опроса, важность быстрого и надежного доступа в Сеть признают все. Однако несмотря на это цифровое неравенство продолжает углубляться. Например, почти половина (46%) респондентов в Европе утверждают, что из-за ненадежного подключения они не могли во время пандемии получить онлайн-доступ к таким жизненно важным услугам, как медицинское обслуживание и образование. С проблемами доступа к тем или иным услугам из-за нестабильного интернета в России сталкивались 39% опрошенных.

«Наблюдая экспоненциальный рост спроса на безопасный, быстрый и надежный ШПД во всем мире, телеком-операторы и технологические вендоры прикладывают максимальные усилия для удовлетворения этих запросов, – говорит Дмитрий Шустер, директор по цифровым архитектурам Cisco в России. – Cisco будет наращивать активность в работе с операторами связи, чтобы их сети могли предоставлять более надежный и доступный интернет всем пользователям, независимо от местоположения. Изменение экономики интернета — необходимое условие для создания инклюзивного будущего. Это жизненно важно для того, чтобы мы стали сильнее после пандемии, которая обозначила один из самых трудных периодов нашей истории».

Во время пандемии интернет-трафик во многих странах скачкообразно вырос на 25-45% и стабильно держится на этом уровне, но это лишь малая толика того, что нам готовит будущее. Люди все активнее голосуют за гибкость и возможность выбора места, времени и режима работы, и 55% опрошенных в Европе считают, что в ближайшие 12 месяцев они будут пользоваться интернетом больше или на прежнем уровне. 21% ожидают, что будут пользоваться меньше, но при этом падение не достигнет допандемийного уровня. При этом 75% респондентов из России предполагают, что в ближайшие 12 месяцев они будут пользоваться интернетом больше или столько же, сколько и сейчас. 12% ожидают, что будут пользоваться интернетом меньше, но при этом уверены, что проводимое в сети время не вернется к допандемийному уровню.

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В ответах на вопрос о предпочитаемых способах подключения в будущем на первое место вышло оптоволокно. На втором месте оказалась возможность пользования интернетом как коммунальной услугой везде, в том числе и дома, при этом предпочитаемым способом защиты назван пароль по собственному выбору. 47% заявили, что готовы платить за интернет больше, если это повлечет рост защищенности соединения. В России готовность платить больше подтвердили 41% опрошенных.

81% респондентов заявили, что доступ к быстрому и надежному интернету чрезвычайно важен для развития и поддержания образованного и информированного населения. 72% заявили, что ШПД должен предоставляться бесплатно. 86% уверены, что для того, чтобы люди могли работать в любом месте, абсолютно необходимо существенное повышение качества ШПД по всей стране.

Почти половина (48%) работников проводят в сети 7 и более часов в сутки, что говорит о размывании границ между личным и рабочим использованием интернета в домашних условиях. В 51% домохозяйств домашним подключением в течение дня пользуются не меньше трех человек. Четверо из 10 опрошенных (42%) рассматривают возможность подключения как один из критичных факторов при выборе места жительства. Из них каждый десятый (9%) заявил, что они недавно переехали, не зная, что на новом месте плохо с интернетом, или что они выбрали место для переезда, но узнали, что там нет интернет-подключения.

Более половины гибридных работников (51%) и 44% постоянно работающих удаленно заявили о среднем и плохом качестве их домашнего подключения, подразумевая, что они не могут рассчитывать на надежную связь. Как результат, почти треть гибридных работников (32%) намереваются в течение года провести модернизацию.