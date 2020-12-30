Минцифры России увеличило число учреждений в Татарстане с ШПД по нацпрограмме «Цифровая экономика»

«Таттелеком» в четвертом квартале 2020 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» дополнительно обеспечило высокоскоростным доступом в интернет еще 120 социально значимых объектов. В их числе 96 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 исполнительных комитета сельских поселений.

Госконтрактом, заключенным 13 августа 2019 года «Таттелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по результатам конкурентной процедуры, предполагалось обеспечить широкополосным доступом в Интернет до конца 2021 года в Татарстане 1913 социально значимых объектов. В 2019 году и до 1 октября 2020 года в ходе исполнения контракта было подключено и сдано, согласно планам, 1111 объектов. При этом Республика Татарстан стала одним из лидирующих регионов, сдавших запланированные на текущий год объекты (613) раньше остальных.

Впоследствии, в четвертом квартале 2020 года, между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и «Таттелеком» было заключено дополнительное соглашение к госконтракту, которое предусматривает подключение еще 120 социально значимых объектов. Работы по данным объектам уже завершены и сданы заказчику. Благодаря строительству линий до указанных учреждений «оптика» впервые появилась в 20 малых населенных пунктах республики.

Изначальный список объектов по госконтракту при необходимости корректируется. В частности, если учреждение уже имеет доступ в интернет с заданными параметрами, объект заменяется. Так, в будущем году по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» в Татарстане планировалось подключить 158 школ, однако все они были обеспечены «оптикой» до 1 сентября 2020 года в рамках региональной программы. В связи с этим в настоящее время проводится работа по замене указанных объектов в рамках реализации нацпрограммы и исполнения госконтракта.