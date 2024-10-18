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Сбербанк взаимодействует с сервисом «цифровой профиль гражданина»

Недействительность паспорта не станет причиной блокировки «Сбербанк Онлайн» - замена паспортных данных будет происходить незаметно для клиента. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин: «Сбер был первым, кто подключился к сервису «цифровой профиль гражданина», который позволяет упростить клиентский путь. Человеку не нужно носить справки для подтверждения дохода, вбивать данные руками - цифровой профиль гражданина встроен в 18 банковских процессов. Количество доступных данных и сценариев использования постоянно растет. Если говорить про глубину интеграции, то важным направлением развития будет переход на уведомительную систему по обновлению данных. Так, например, человек поменял паспорт, данные об этом из МВД будут попадать на «Госуслуги», а из «Госуслуг» в банк (конечно же по тем людям, кто дал согласие), банк автоматически обновит паспортные данные. Таким образом, замена паспортных данных будет происходить незаметно для клиента, и он не окажется в ситуации блокировки Сбербанк Онлайн из-за недействительности паспорта. Аналогично можно получать информацию о смене/потери работы, появлении автомобилей или квартир в собственности».

Сервис «Цифровой профиль гражданина» был запущен в 2020 г. ЦБ совместно с Министерством цифрового развития. Он позволил гражданам открывать доступ к своим данным. На сегодняшний день к сервису «Цифровой профиль гражданина» подключены 71 банк, 32 микрофинансовые организации и 10 страховых. Граждане выдали 78 млн согласий (в Сбербанке сервисом воспользовались более 15 млн человек), так как это позволяет упростить клиентский путь. В 2024 г. граждане получили возможность поделиться через Цифровой профиль гражданина свидетельствами о рождении своих детей, в 2025 г. это позволит открывать детские карты удаленно без необходимости предоставлять бумажное свидетельство о рождении.

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