На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщает, что расширен перечень финансовых организаций, которые могут взаимодействовать с клиентами через сервис «Цифровой профиль» на портале Госуслуг. Теперь сервис позволяет пользователям дистанционно передавать сведения о себе в микрофинансовые организации для проведения процедур идентификации и оценки кредитных рисков при получении онлайн-займов.

Первые микрофинансовые организации уже прошли все этапы технического подключения, в рамках которого была обеспечена защита каналов получения информации. Еще несколько участников рынка находятся в процессе интеграции с сервисом.

«Подключение новых финансовых организаций к взаимодействию в рамках цифрового профиля гражданина на Госуслугах — еще один шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Сервис реализован с учетом всех необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству. Важно, что любая передача сведений из государственных источников коммерческим организациям для получения услуг осуществляется исключительно с согласия пользователя», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Большой интерес микрофинансовых организаций к сервису обусловлен желанием совершенствовать свои внутренние процедуры и повышать качество предоставляемых услуг, делая их доступными, удобными и безопасными для потребителей. Поэтому мы поддерживаем дальнейшее развитие финансовых технологий в этом сегменте рынка», — отметил заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Сервис «Цифровой профиль гражданина» на портале Госуслуг был запущен в промышленную эксплуатацию 20 мая 2020 г. Минцифры России совместно с Банком России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2019 №710. Первыми участниками такого цифрового взаимодействия с гражданами стали банки и страховые организации.

Сервис позволил гражданам через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать необходимые услуги полностью в цифровом виде без посещения офисов.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. Список доступных сведений постоянно расширяется. Так, в марте 2021 г. на портале Госуслуг через цифровой профиль гражданина реализован механизм передачи справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. После получения согласия от гражданина на предоставление данных справка автоматически направляется в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг фиксируется информация, когда и кому было дано согласование.