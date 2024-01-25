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МТС составила цифровой портрет нижегородского студента

ПАО «МТС», цифровая экосистема, на основе обезличенных больших данных составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Нижнего Новгорода. В тройку лидирующих городов, из которых чаще всего приезжают учиться вошли Владимир, Москва и Киров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доля иногородних молодых людей, стремящихся получать образование в столице Приволжья, по итогам прошлого года снизилась на 2%. Большинство студентов приезжает из соседней Владимирской области, а также из Москвы и Кирова. В топ-10 городов, из которых прибывает молодежь для освоения профессий в учебных заведениях Нижнего Новгорода, также вошли Сыктывкар, Кострома, Иваново, Санкт-Петербург, Казань, Ижевск и Краснодар.

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CNews Analytics

Согласно статистике Big Data МТС, доля девушек и молодых людей среди студентов 18-24 лет распределена практически поровну, с незначительным перевесом в сторону прекрасной половины.

С каждым годом предпочтения по гаджетам среди нижегородских студентов все больше смещаются в сторону iOS. В 2023 г. число обладателей устройств на этой операционной системе незначительно выросло и составило 55% от общего количества студентов. Количество учащихся с мобильными телефонами на базе Android — 43%, еще около 2% студентов предпочитают устройства других производителей.

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