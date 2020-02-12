«Мамба» научилась знакомить людей по тегам

Российский сервис знакомств «Мамба» анонсировал новую функцию. Теперь пользователи могут добавлять в анкету важные для себя теги и искать по ним.

С новой функциональностью поиск пары стал более гибким: нужно просто добавить теги в фильтры поиска, и система подберет людей, которые максимально вам подходят. В получившемся списке также учитывается геопозиция, возраст, рост, цели знакомств и другие параметры.

Теги на «Мамбе» динамические – их можно менять, удалять, создавать новые. Они отражают актуальные увлечения человека и все то, что его волнует в данный момент. Это может быть новый сериал, новая музыка, крупное спортивное событие, год выпуска из института, редкое хобби. Создатели «Мамбы» считают, что совпадение тегов – это хороший повод для знакомства, а новая функция сделает поиск максимально эффективным.

Женщины добавляют теги чаще чем мужчины, отмечают в «Мамбе». В среднем на одну женщину приходится четыре интереса, а на мужчину всего лишь два. В ТОП-5 женских интересов на «Мамбе» входят: чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. В ТОП-5 мужских интересов входят: автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

«Мы провели большую работу над новым сервисом: добавили возможность указывать произвольные теги в собственной анкете, обновили дизайн и полностью переработали форму фильтров поиска. Мы надеемся, что возможность искать по самому важному даст людям шанс быстрее найти друг друга», – сказал руководитель мобильного направления Mamba Виталий Борисов.

«Теги – это своего рода личный брендинг. Проставляя теги в своей анкете, человек добавляет штрихи к своему портрету на "Мамбе" и таким образом заявляет о своей уникальности. За первые дни тестирования функцией воспользовалось чуть более полумиллиона человек, и в системе появилось 50 тыс. уникальных тегов», – отметил директор по маркетингу «Мамбы» Петр Бойцов.