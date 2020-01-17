«Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году

Российское приложение для знакомств «Мамба» объявило о старте активной экспансии в Турции. Такое решение было принято руководством компании после удачного масштабирования в Израиле, где в конце 2019 г. «Мамба» вошла в ТОП-5 по доходности и вышла на второе место по недельным скачиваниям среди всех дейтинговых приложений, представленных на рынке.

Турция, с ее 80-миллионным населением, – приоритетный рынок для «Мамбы», так как плотность мобильной связи в стране составляет 99%, а рост ежегодных установок мобильных приложений имеет двузначные темпы.

Директор по маркетингу «Мамбы» Петр Бойцов отметил, что Турция станет второй страной экспансии, так как компания видит в ней перспективы и имеет базовое ядро аудитории, от которого маркетинговый отдел собирается отталкиваться при масштабировании. В 2020 г. компания «Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств $1 млн.

«Мы планируем увеличить инвестиции в турецкий рынок в десять раз по сравнению с текущими вливаниями. При этом мы тщательно просчитываем юнит-экономику и возврат инвестиций. Для роста в Израиле мы контролировали баланс между доходами и расходами, и в итоге у нас получилось вырасти с положительным ROI. Такая же финансовая модель будет реализована и при экспансии Турцию», – сказал Бойцов.

К концу 2020 г. «Мамба» планирует войти в ТОП-3 самых скачиваемых приложений для знакомств на турецком рынке, а также увеличить активную аудиторию, продуктовые метрики и ежемесячную прибыль в регионе в несколько раз. На данный момент «Мамба» находится на десятой строчке в рейтинге загрузок, и ее опережают Tinder, Happn, Jaumo и другие дейтинговые приложения.

Компания «Мамба» основана в 2003 г. и является одной из крупнейших площадок для новых знакомств в России. Контролирующий акционер «Мамбы» — ГК «Финам» (владеет 65% бизнеса), остальные 35% принадлежат Mail.ru Group. «Мамба» представлена более чем в 50 странах мира. На 2019 г. в системе зарегистрировано 40 млн анкет.