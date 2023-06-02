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«Билайн» и «Мамба» запустили оплату услуг в приложении для знакомств через «Мобильный ID»

Абоненты «Билайна», которые пользуются приложением «Мамба» на Android, получили возможность оплачивать внутренние покупки при помощи «Мобильного ID».

Такой способ оплаты позволяет бизнесу получать платежи в условиях ухода SWIFT, Apple Pay, Google Pay из РФ, отключения покупок внутри приложений. Для осуществления платежа нужен только телефон с доступом в интернет, а мобильный баланс выступает в роли дебетового счета.

Чтобы совершить платеж пользователю необходимо перейти в раздел оплаты через «Мобильный ID», нажать на кнопку «оплатить» и подтвердить операцию, ответив на push-уведомление, отправленное на SIM-карту. Средства спишутся со счета мобильного телефона.

Сергей Бабаян, руководитель по технологиям продуктов идентификации «Билайна», сказал: «Мобильный ID» — универсальный сервис, который позволяет решать огромное количества задач просто, быстро и безопасно. Теперь к уже существующим сценариям использования этого сервиса, к которым относятся аутентификация и автозаполнение, добавилась возможность оплаты через «Мобильный ID». Первым, кто начал использовать этот сервис в качестве платежного инструмента, стало популярное приложение для знакомств «Мамба». Мы наблюдаем рост числа платежей, произведенных через «Мобильный ID» в этом приложении, всё больше пользователей выбирают данный способ оплаты вместо банковской карты».

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Виталий Борисов, директор по развитию приложения для знакомств «Мамба», сказал: «Технология «Мобильного ID» отлично зарекомендовала себя сначала в идентификации пользователя, а теперь и как платёжный инструмент, который позволил сократить путь пользователя от намерения до оплаты. Внедрение оплаты через «Мобильный ID» – один из этапов расширения линейки простых платёжных инструментов для пользователей «Мамба», которые, как мы ожидаем, позволят увеличить количество недорогих импульсивных покупок».

«Мобильный ID» по умолчанию доступен для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. «Билайн» занимается внедрением и интеграцией «Мобильного ID» в различные сервисы.

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