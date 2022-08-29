Сервис знакомств Mamba запустил аудио и видеозвонки

Приложение для знакомств Mamba добавило функцию аудио и видеозвонков на базе платформы видеоконференций «VK звонки». Теперь пользователи смогут звонить друг другу и общаться перед тем, как отправиться на свидание.

Пока аудио и видеозвонки доступны 70% аудитории, но в ближайшее время будут открыты всему миру. Новая функция бесплатна и не требует VIP-подписки: для того чтобы позвонить друг другу, нужно всего лишь взаимное согласие. Отклонять звонки назойливых незнакомцев не придется — пользователю может позвонить только тот, с кем произошла взаимная симпатия и завязалась переписка.

Звонки доступны на iOS и Android платформах. Для того чтобы начать общение, пользователю нужно нажать на значок «звонка» в правом верхнем углу мессенджера и выбрать вариант «видео» или «аудио». Никаких ограничений по времени звонков нет, пользователи могут общаться часами.

Видеозвонки бесшовно интегрированы в приложение для знакомств Mamba, их использование не требует авторизации через «Вконтакте» и не связывает анкету пользователя с его профилем в соцсети. Вся коммуникация остается внутри сервиса и после звонка найти пользователя в соцсети «Вконтакте» технически невозможно. Также, в отличие от других популярных видеоплатформ, на Mamba нет возможности записать и сохранить звонок, что гарантирует полную конфиденциальность.

Никаких фильтров, улучшающих внешность собеседника, видеозвонки в Mamba не имеют. Это сделано специально для того, чтобы пользователь мог оценить реальную внешность звонящего и понять, нравится человек или нет.

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Согласно опросу «Мамбы», который был проведен незадолго до внедрения новой функции, 48% пользователей хотели бы позвонить собеседнику, с целью убедиться, что внешний вид человека ничуть не хуже, чем на фото. 34% хотели бы воспользоваться звонком, чтобы не переходить из мессенджера Mamba на сторонние площадки и сохранить свои контакты в тайне. А еще 18% хотели бы сэкономить время на первом свидании и никуда не идти, если человек на видео разочарует.

«На российском рынке представлены различные готовые решения для интеграции аудио- и видеозвонков в мобильные приложения. Мы остановили свой выбор на платформе «VK звонки», так как на данный момент — это лучшее предложение на рынке, которое поддерживает стабильную связь даже между самыми отдаленными регионами, выдерживает большое число одновременных пользователей и не ограничивает длительность звонка. Эта технология позволила быстро расширить функции нашего продукта, сделав общение пользователей еще более комфортным и безопасным», — сказал директор по развитию Mamba Виталий Борисов.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив «Вконтакте», сказал: «Наша глобальная миссия — соединять людей, помогать им общаться и быть вместе. Интеграция в дейтинговый сервис стала для «VK звонков» идеальным «мэтчем». Функции нашей платформы можно интегрировать в самые разные продукты, где будет полезна стабильная аудио и видеосвязь без лишних сложностей и ограничений. Для этого мы упаковали технологии в отдельный SDK, к которому любой разработчик ИТ-продуктов может запросить тестовый доступ. А мы в свою очередь готовы помочь с внедрением».