HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise

HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise, которые призваны помочь организациям оценить преимущества современной операционной системы. Новое портфолио HP включает в себя трансформер HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 – идеальное решение для современных пользователей облачных сервисов, а также настольный компьютер HP Chromebox Enterprise G2 и ноутбук HP Chromebook Enterprise 14A G5, предназначенные для сотрудников, работающих с клиентами напрямую. Кроме того, сервисное предложение HP Device as a Service (DaaS) теперь предлагает расширенную поддержку различных операционных систем и включает в себя устройства Chrome Enterprise. Эти новые предложения HP позволят организациям по всему миру ускорить процесс внедрения облачных технологий.

Повсеместное распространение многофункциональных веб-инструментов и разнообразных веб-сервисов приводит к ускоренной трансформации нашего обычного уклада работы и жизни. Студенты, освоившие программы для совместной работы, такие как G Suite, пополняют ряды сотрудников, активно использующих в своей деятельности облачные технологии. Для выполнения текущих задач молодое цифровое поколение в среднем использует 22 различных приложения, и они привыкли всегда иметь в своем распоряжении непрерывный и удобный доступ к сети. Компании по всему миру стараются обеспечить своим сотрудникам комфортную работу с облачными системами, улучшая безопасность конечных точек, снижая издержки и сложность управления конечными точками, особенно для тех сотрудников, которые ведут коммуникацию с клиентами напрямую.

Отмечается, что 80% затрат на ПК приходится на период сразу после его покупки. В связи с этим, уже 4 из 5 компаний активно используют облачные приложения, например, Chromebook, чтобы сократить издержки, связанные с управлением ИТ-инфраструктурой и поддержанием устаревающего оборудования. С помощью своих корпоративных решений НР обеспечивает простоту, эффективность и безопасность Chrome Enterprise, позволяя предприятиям модернизировать периферийные устройства с помощью облачно-ориентированного подхода.

Трансформер HP Chromebook Enterprise x360 14E G1. Выполненный в ультрапрочном и стильном корпусе из алюминия, этот мощный ноутбук с 14-дюймовым экраном оснащен процессорами Intel Core i5 или i7 и способен работать от батареи до 13 часов. Он поддерживает расширенные функции безопасности, гибкий доступ и упрощенное оркестрирование всех устройств из портфолио Chrome Enterprise. Благодаря четырем возможным режимам конфигурации, фирменному звуку от B&O, двойной акустической системе, сенсорному экрану с изящной тонкой рамкой, а также возможности подключения док-станции через USB-C, пользователи смогут легко работать с медиафайлами и участвовать в виртуальных совещаниях.

HP Chromebox Enterprise G2. Эта компактная универсальная модель для сотрудников, работающих с клиентами напрямую, является идеальным настольным ПК для колл-центров и коворкингов. Также устройство может быть настроено для управления терминалами самообслуживания и цифровыми информационными указателями. Для выполнения рабочих задач компьютеры оснащены процессорами Intel 7 или 8 поколения и памятью до 16 ГБ. Удобство работы обеспечивается, в том числе, за счет поддержки до двух мониторов 4К.

HP Chromebook Enterprise 14A G5. Этот высокопрочный ноутбук с 14-дюймовым экраном также предназначен для сотрудников, работающих непосредственно с клиентами. Он позволяет запускать большое количество приложений одновременно, мгновенно открывать веб-страницы и может долго работать без подзарядки благодаря батарее с увеличенным временем автономной работы. В ноутбуке используются процессоры AMD A4 или A6, поддерживается технология HP Fast Charge Technology и универсальное подключение через USB-C.

С новым портфолио HP Chrome Enterprise пользователи получают.

Простой и мощный инструмент для работы. Удобная и быстрая многозадачность с доступом к миллионам веб-, Android- и Linux-приложений, которые загружаются на устройствах всего за шесть секунд.

Легкий способ управлять периферийными устройствами. Гибкая политика безопасности, управление парком оборудования, поддержка Active Directory и ведущих корпоративных приложений для управления мобильными устройствами.

Надежный метод защитить ценные ресурсы. Защита периферийных устройств от новых киберугроз с помощью многоуровневой аппаратной защиты и регулярных обновлений операционной системы. Устройства HP Chrome Enterprise защищены от программ-вымогателей, а в случае кражи их можно выключить удаленно.

Возможность получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Экономия бюджета с Chrome Enterprise за счет сокращения затрат на приобретение лицензий, времени ожидания, количества обращений в службу поддержки и издержек на администрирование. Наличие устройств HP с длительным сроком эксплуатации на 50 рынках, широкий ассортимент мониторов и аксессуаров, возможность получения корпоративной технической поддержки HP и использования большого количества опций HP DaaS позволяет еще эффективнее масштабировать затраты.

Сервис HP DaaS теперь поддерживает устройства Chrome Enterprise, благодаря чему ассортимент устройств под управлением различных операционных систем, доступных в рамках предложения HP DaaS, становится еще шире. HP DaaS – это комплексное решение, которое включает в себя оборудование с поддержкой различных операционных систем, аналитику от HP TechPulse и сервисы технической поддержки, что позволяет пользователям оптимизировать свои ИТ-активы и ресурсы.

ИТ-специалисты смогут получать актуальную информацию о своих устройствах HP Chrome Enterprise, в том числе, о состоянии оборудования и батареи SMART, соответствии требованиям безопасности, статусе гарантии. Кроме того, ИТ-специалисты получат возможность проводить инвентаризацию всего парка оборудования помимо HP Chrome Enterprise, получая информацию об устройствах независимо от их операционной системы или производителя.

Заказчики смогут подобрать тарифный план, который наилучшим образом соответствует потребностям их бизнеса, и переложить небольшую или значительную часть ежедневного контроля за устройствами и приложениями на специалистов HP или партнеров.

Специалисты по обслуживанию HP (HP Service Experts) или авторизованные партнеры HP могут управлять ИТ-окружением и беспрепятственно добавлять новые устройства HP Chrome Enterprise в рабочие группы устройств с разными операционными системами, не требуя пользователей переходить на новую платформу управления. Сервис HP DaaS позволяет управлять распространенными операционными системами и разными типами устройств, что обеспечивает ту гибкость, которая необходима организациям для поддержки своих сотрудников и сохранения конкурентоспособности.

HP является одним из первых вендоров, предлагающих Chromebook в рамках сервисной системы, что позволяет заказчикам использовать Chrome OS, одновременно получая парк устройств, широкий набор услуг, техническую поддержку и уникальную аналитику по предсказуемой цене.

Ноутбук HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 и ноутбук HP Chromebook Enterprise 14A G5 поступят в продажу в ноябре 2019 года. Настольный ПК HP Chromebox Enterprise G2 появится в продаже в ноябре 2019 года. Все устройства будут доступны в рамках HP DaaS с ноября 2019 года.