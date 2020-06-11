HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook

HP Inc. представила два новых ноутбука в портфолио HP Chromebook. Модель HP Chromebook x360 14c – устройство премиального сегмента с улучшенными функциями безопасности, высокой производительностью и эстетичным дизайном, а также HP Chromebook 11a – оптимальное в своем классе соотношение цены и качества.

Современным пользователям хромбуков необходимы устройства, которые обеспечивают длительное время автономной работы, комфортны в использовании и продаются по доступной цене. Согласно результатам недавнего исследования, проведенного HP с целью проанализировать последствия пандемии COVID-19, более 60% всех потребителей дают свои ПК детям для выполнения школьных заданий и игр. Более половины пользователей используют компьютер для общения с родственниками и друзьями. Новые ноутбуки серии HP Chromebook позволяют оперативно работать в режиме многозадачности, отлично подходят для бизнес-пользователей, дистанционной учебы и домашних развлечений.

Модель HP Chromebook x360 14c отличается рядом характеристик, которые позволяют отнести ее к одному из лучших устройств премиального сегмента. Новинка обладает эстетичным корпусом со сверхтонкой рамкой с трех сторон экрана, а соотношение площади экрана к общей площади устройства составляет 88%, что является самым высоким показателем среди потребительских устройств серии HP Chromebook.

Ноутбук-трансформер имеет металлический корпус, выполненный в серебристом цвете (mineral silver), оснащен большим современным тачпадом и полноразмерной клавиатурой с подсветкой. При этом устройство остается тонким и легким – с толщиной всего 17,95 мм и весом 1,59 кг. Наличие функции HP Webcam Privacy Switch позволяет физически закрывать шторку web-камеры, что обеспечивает полную защиту вашей частной жизни.

Сканер отпечатков пальцев позволяет быстро разблокировать устройство. Ноутбук оснащен процессорами вплоть до Intel Core i5 10 поколения, обладает до 128 ГБ флэш-памяти и обеспечивает до 13,5 часов автономной работы. Кроме того, новые ноутбуки поддерживают функцию быстрой зарядки HP Fast Charge, чтобы пользователи могли зарядить аккумулятор с 0% до 50% всего за 45 минут.

Новые устройства серии Chromebook оснащены множеством портов, в том числе USB Type-A, а также полноценными портами USB Type-C, которые можно использовать для подзарядки, подключения монитора или передачи данных со съемных накопителей.

Сенсорный экран с покрытием Corning Gorilla Glass NBT обеспечивает улучшенную защиту от царапин, делает повреждения менее заметными и в целом отличается более высокой прочностью. Устройство позволяет ускорить подключение к беспроводным сетям и повысить надежность за счет поддержки Wi-Fi 6, а технология HP Extended Range Wireless LAN обеспечивает расширенное покрытие.

Стилус USI сертифицирован для работы с корпоративными программами, приложениями для создания мультимедийного контента и дистанционного обучения, при этом устройство оснащено встроенным магнитным креплением (стилус продается отдельно). Двойные фронтальные динамики и настройки системы Bang & Olufsen обеспечивают кристально чистый звук, чтобы комфортно слушать музыку и смотреть фильмы.

Модель HP Chromebook 11a отличается высоким уровнем мобильности, оптимальным соотношением цены и качества, а также привлекательными для пользователей характеристиками. Представленный в пепельно-сером цвете (Ash Gray), Chromebook с диагональю 11 дюймов весит всего 1,36 кг и является мобильным устройством, которое можно использовать в любом месте. Новинка оснащена удобной полноразмерной клавиатурой и тачпадом с поддержкой multi-touch.

Благодаря крышке с текстурированной поверхностью устройство удобно держать в руке и брать с собой куда угодно при необходимости. Устройство обеспечивает до 13 часов работы от аккумулятора и оснащено процессорами Intel Celeron Dual Core, до 4 ГБ памяти LP DDR4, накопителем емкостью 32 ГБ и адаптером Wi-Fi 5 с Bluetooth 4.0 – благодаря чему устройство можно использовать для работы или игр в течение целого дня.

В модели Chromebook 11a опционально доступен сенсорный экран или антибликовый HD-экран без сенсорной панели, также ноутбук оснащен двумя динамиками и HD камерой, незаменимой для удаленной работы и дистанционного обучения.

Разнообразие портов, в том числе USB Type-A и Type-C, гнездо аудио и слот для карт Micro SD обеспечивает широкие возможности для подключения и обмена данными.

Ноутбуки HP Chromebook x360 14c и HP Chromebook 11a будут доступны в России под заказ. Поставки устройств в российские торговые сети не планируются.