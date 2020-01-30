HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования

HP Inc. представила новые ноутбуки на базе операционной системы Chrome OS на выставке образовательных технологий BETT 2020. Устройства созданы для комфортной работы учащихся и преподавателей, отлично подходят для решения учебных и творческих задач и отличаются повышенной прочностью.

Сегодня в сфере образования около 30 миллионов студентов и преподавателей по всему миру используют хромбуки, и HP является крупнейшим производителем ноутбуков в этой категории.

Новые модели HP Chromebook 11 G8 Education Edition (EE), HP Chromebook 11A G8 EE, HP Chromebook 11 x360 G3 EE и HP Chromebook 14 G6 – это удобные и защищенные устройства для совместной работы, которые помогут учебным заведениям развивать у школьников и студентов навыки критического мышления, творческие способности и умение работать в команде.

«Технологии цифрового образования продолжают активно развиваться, преподаватели и студенты ценят высокотехнологичные решения, которые не только служат эффективными инструментами для обучения, но и открывают новые возможности работы в самых разных условиях: в классе, лаборатории, дома или по пути на занятия, – отметил Энди Родс (Andy Rhodes), руководитель глобального подразделения коммерческих ПК, HP Inc. – HP с большим энтузиазмом разрабатывает устройства, которые позволяют будущим специалистам расширять свой инструментарий и формировать базу знаний. Благодаря тому, что цифровое обучение на базе облачных технологий становится все более актуальным, HP Chromebook помогают учащимся создавать новое и добиваться значимых результатов для себя и всего образовательного сообщества».

Устройства специализированной серии HP Education Edition для образовательных учреждений созданы с учетом потребностей студентов и преподавателей. HP Chromebook Education Edition – это первые в мире хромбуки с полностью защищенной клавиатурой, которые обеспечивают новый уровень надежности при использовании в учебных условиях. Устройствам не страшны падения со стола, случайно пролитая жидкость или резко вырванный кабель питания. Благодаря большому времени автономной работы учащиеся смогут сосредоточиться на образовательном процессе, а учителя получат возможность взаимодействовать со студентами при помощи программного обеспечения HP Classroom Manager.

Модели HP Chromebook 11 G8 EE и HP Chromebook 11A G8 EE являются самыми тонкими и прочными хромбуками с 11-дюймовым экраном, предназначенными для обучения. Созданные на базе процессоров Intel или AMD, HP Chromebook Education Edition отвечают требованиям энергичных современных студентов, а быстрая операционная система Chrome OS помогает сэкономить драгоценное время. Новинки выдерживают падение с высоты 76 см на бетонную поверхность и с высоты 122 см на деревянную, а также прошли тестирование HP Total Test Process и отвечают стандарту MIL-STD 810G. Клавиатура новых хромбуков устойчива к проливаниям до 350 мл жидкости, не требует особого ухода и комфортна в использовании. В процессе реализации совместных проектов учащиеся могут делиться приложениями Android и G Suite на антибликовом сенсорном экране HD IPS (доступен опционально). Кроме этого, студенты могут работать вместе удаленно в режиме реального времени с помощью веб-камеры и технологии HP Extended Range Wireless LAN для увеличения зоны покрытия сети.

Модель HP Chromebook x360 11 G3 EE на базе процессоров Intel позволяет сделать процесс обучения интерактивным и персонализированным. Благодаря корпусу трансформера, опциональному стилусу HP Wacom EMR и наличию двух камер учащиеся могут снимать, печатать, писать от руки или рисовать в любом из четырех режимов: презентация, мультимедийная консоль, планшет или классический ноутбук. HP Chromebook x360 11 G3 EE – универсальный выбор, который удовлетворит академические потребности любого студента.

Модель HP Chromebook 14 G6 на базе легкоуправляемой, безопасной и интуитивно понятной операционной системы Chrome OS и процессора Intel позволяет справляться с любыми учебными задачами в течение дня. Пользователи могут увеличить свое рабочее пространство с помощью портов USB-C и HDMI, больше успевать благодаря увеличенному времени автономной работы и предотвратить несанкционированный доступ к камере с HP Privacy Camera.

Экран с диагональю 14 дюймов, поддержка до 8ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ обеспечивают участникам образовательного процесса комфортные условия для обучения. Они могут эффективно взаимодействовать в классе, используя опциональную тонкую рамку, IPS матрицу со сверхширокими углами просмотра, ультраширокоугольную HD-камеру и два микрофона. Ученики также могут подключаться к беспроводным сетям даже при условии высокой плотности покрытия благодаря адаптерам WLAN 802.11 ac, MU-MIMO и HP Extended Range Wireless LAN. В рамках опционального сервиса Chrome Enterprise Upgrade IT-cпециалисты получают возможность контролировать устройства, действия пользователей и скаченные программы на десяти, ста или даже тысячи ноутбуках HP Chromebook.