США вводят драконовские условия для производителей процессоров. У них заберут прибыль в обмен на госсубсидии

Власти США заставят компании по производству микросхем делиться с ними сверхприбылями, если те захотят взять субсидию на строительство своего завода в Штатах. Также им придется забыть о развитии бизнеса в Китае и выполнять ряд других очень невыгодных для них условий. Это вызвало раздражение среди производителей чипов, но пока ни один из них от планов по строительству новых фабрик в США не отказался.

Государство велело делиться

Американские власти изменят принцип предоставления государственных субсидий компаниям по выпуску микросхем. Как пишет Reuters, согласно новым правилам, в обмен на них вендоры должны будут делиться с государством своими сверхприбылями.

Об изменениях открыто сообщило американское Министерство торговли. Они вступят в силу в конце июня 2023 г., когда начнется прием заявок на получение госсубсидий. И это – далеко не единственное условие

Власти будут выделять деньги на строительство в пределах границ США фабрик по выпуску микросхем. Делается это для привлечения в страну компаний, которые нацелены на развитие своего производства и рассматривают несколько государств для возведения заводов на их территории.

Деньги государства смогут покрыть от 5 до 15% расходов на строительство фабрики по выпуску микросхем. А в сочетании с заемными средствами их доля не должна превышать 35% всех капитальных расходов на строительство.

Условия мелким шрифтом

Под новую госпрограмму субсидирования будет выделено в сумме $52 млрд, пишет Reuters. Однако, по данным Минторговли США, именно на субсидии пойдут $39 млрд, Программа также предусматривает инвестиционный налоговый кредит в размере 25% для строительства заводов по производству чипов.

Фото: © Фотобанк FreePik Едва ли новые условия США бизнес по производству чипов посчитает выгодными для себя

Но в обмен на государственную поддержку компании, решившие развивать производство в США, будут обязаны выполнить несколько условий. Первое – их заставят обеспечить уход за детьми не только работников, задействованных на производстве, но еще и отпрысков специалистов, привлеченных к строительству фабрик.

В данном случае речь идет, например, про компенсацию услуг детских садов, или про строительство «корпоративных» учебных заведений поблизости от здания фабрики.

Но это условие, вероятно, меньше всего испугает производителей микросхем. Наиболее важным требованием Минторговли является обязанность отдавать американскому государству часть прибыли, превышающей заранее установлены уровень. Другими словами, если вендор указал в бизнес-плане конкретную прибыль, которую он хочет получать, и в итоге заработал больше, то часть «излишков» он будет вынужден направить в казну.

Это условие распространяется только на компании, которые просят субсидии размером более $150 млн. Таким образом, есть как минимум один вероятный способ оставить госбюджет США без дополнительных поступлений – запросить субсидию в размере $149,99 млн.

О Китае – забыть

Еще одно условие получения субсидии по новым правилам – это пятилетний запрет на использование госсредств для выплат дивидендов инвесторам. Все исключения из этого правила нужно будет отдельно согласовывать с властями в течение всех пяти лет, что длится запрет.

Также компании, нацелившиеся на госсубсидии, с высокой степенью вероятности получат требование использовать при строительстве материалы, произведенные только на территории США.

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Не забыли американские власти и про торговую войну с КНР, начавшуюся в 2018 г. Финальное требование к получателям субсидий – добровольный отказ от любого расширения своего производства в Китае сроком на 10 лет. То же касается и всех недружественных к США государств.

В отношении Китая требования будут дополняться – их власти обнародуют в ближайшие несколько недель. Как пишет Reuters, в списке уже есть запрет на совместные исследования и лицензирование технологий компаниям из КНР и недружественных стран.

Очевидная реакция

Новые требования властей США, как пишет Reuters, без промедления вызвали ответную реакцию со стороны компаний, рассчитывающих на госсубсидии. Они выразили свое искреннее недовольство.

Больше всего нареканий вызвало требование делиться сверхприбылью. Немного меньше негатива было направлено в адрес условий, касающихся выплат дивидендов. Это может отпугнуть немало инвесторов.

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На 1 марта 2023 г. пока ни одна из компаний, нацеленных на строительство новых фабрик не отказалась от планов по возведению завода именно на территории США, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Среди таких предприятий – тайваньская TSMC.

Это крупнейший производитель микросхем в мире, по итогам III квартала 2022 г. забравший себе 59% суммарной выручки на мировом рынке контрактных вендоров (статистика Counterpoint Research). На втором месте – Samsung с 13%.

Свою новую фабрику TSMC строит в Аризоне (штат США). Она пошла на этот шаг в мае 2020 г. после очень недолгих переговоров с представителями администрации экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Они длились всего несколько дней.

TSMC возведет в США фабрику по производству 5-нанометровых чипов с последующей возможностью перехода на более современные нормы. Заявленные инвестиции в проект – около $12 млрд. Запустить конвейер TSMC намерена не позднее 2024 г.