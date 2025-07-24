В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако

Единое гособлако

Китай планирует построить систему, которая позволит распродавать избыточные вычислительные ресурсы, образовавшиеся в результате реализации государственной программы, в рамках которой было развернуто огромное количество дата-центров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, и два осведомленных источника.

Пекин намерен создать государственный облачный сервис общенационального масштаба. Он позволит обеспечить концентрацию и перераспределение избыточных вычислительных мощностей разрозненных дата-центров, расположенных в разных частях страны. Для этого Министерство промышленности и информатизации КНР в сотрудничестве с тремя государственными телекоммуникационными компаниями разрабатывают план по объединению этих дата-центров в общую сеть, на базе которой можно будет развернуть платформу для торговли вычислительными ресурсами.

Тройка телеком-операторов, которые рассматриваются в качестве исполнителей работ в рамках проекта, вероятно, будет представлена China Mobile, China Unicom и China Telecom. Представители этих компаний и Министерства промышленности не ответили на вопросы агентства.

«Все мощности будут присоединены к нашему облаку для реализации возможностей единой организации, координации и планирования», – заявил в ходе отраслевой конференции, прошедшей в Пекине в июне 2025 г. Чэнь И Ли (Chen Yili), заместитель главного инженера Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, аналитического центра при Министерстве промышленности.

Детали проекта пока неизвестны, но из материалов презентации Чэня следует, что Поднебесная намерена завершить объединение общедоступных вычислительных мощностей в облачный сервис к 2028 г. Как отмечает Reuters, отдельные аналитики скептически отнеслись к планам китайских властей, отметив трудности технического характера, сопряженные с реализацией подобного проекта.

Откуда взялся избыток вычислительных мощностей

Бум строительства новых дата-центров в Китае начался в 2022 г. с запуском властями амбициозного инфраструктурного проекта «Восточные данные, западные вычисления» (“Eastern Data, Western Computing”). В его рамках планировалось развертывание центров обработки данных в скоординированной манере. Новые объекты должны были быть сосредоточены преимущественно в западных регионах КНР, с недорогой электроэнергией, и ориентированы на обслуживание промышленных узлов на востоке. Всего к июню 2025 г. процедуру лицензирования прошли 7 тыс. дата-центров, возведенных в рамках программках.

По данным Reuters, в 2024 г. резко увечился объем государственных инвестиций в национальный проект – до 24,7 млрд юаней (около $3,4 млрд) с 2,4 млрд юаней годом ранее. С начала 2025 г. проект был профинансирован на 12,4 млрд юаней. Основная часть запущенных в этом году дата-центров расположена на западе Китая, в регионе Синьцзян.

Однако одновременно с ростом объема инвестиций в вычислительную инфраструктуру растет и количество отмененных и свернутых проектов строительства: если в 2023 г. таковых было всего 11, то за последние полтора года их количество превысило 100. Как отмечает Reuters, это свидетельствует о том, что местные органы власти, курирующие подобные проекты и выделяющие средства на их реализацию, все чаще испытывают беспокойство относительно окупаемости инвестиций.

При этом мощности уже запущенные в рамках проекта дата-центры загружены далеко не на полную мощность. Источники агентства утверждают, что показатель загруженности достигает от силы 20-30%.

Инвесторы и местные власти при финансировании развертывания вычислительной инфраструктуру якобы не особо задумываются об экономической целесообразности подобных проектов, рассчитывая на то, что правительство и госкомпании в любом случае выкупят мощности, заявил в разговоре с агентством менеджер по проектам одной из компаний – поставщиков серверного оборудования, занятой в одном из таких проектов.

В 2025 г. Государственный комитет по развитию и реформе КНР ужесточил регуляторный контроль за строительством новых дата-центров и ввел запрет на участие местных органов власти в небольших проектах по развертыванию вычислительной инфраструктуры. Ведомства ставит своей целью предотвращение нерационального использования ресурсов. С 20 марта 2025 г. действует регуляторный фильтр, который позволяет отсеивать нецелесообразные проекты. Для его прохождения автор проекта должен предоставить документы, подтверждающие наличие желающих приобрести вычислительные мощности будущего дата-центра (договор) и обеспечить их загрузку.

Непростая задача

Как отмечает Reuters, по мнению источников в отрасли, создать общенациональную вычислительную сеть Китаю будет непросто, поскольку технология эффективного перераспределения мощностей дата-центров большому количеству пользователей в реальном времени по-прежнему не доведена до ума. Авторы проекта «Восточные данные, западные вычисления» ставили исполнителям задачу добиться высокого уровня отзывчивости при передаче данных между дата-центрами и потребителями их услуг – не более 20 миллисекунд к 2025 г.

Однако, по словам источника агентства, на многие из уже эксплуатируемых площадок до этого показателя не дотягивают.

Проблему для исполнителей проекта представляет и большое разнообразие оборудования и ПО, применяемого в различных дата-центрах, на базе которых необходимо сформировать единое мегаоблако. Где-то применяются разнообразные ускорители вычислений Nvidia, а где-то местные альтернативы вроде Huawei Ascend.