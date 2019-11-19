Samsung придумала, как сделать смартфоны дешевле и победить Xiaomi и Huawei

Новая стратегия Samsung

Корпорация Samsung нашла способ снизить цены на свои смартфоны, что должно помочь ей укрепить свое положение на рынке в условиях жесткой конкуренции с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi, пишет Reuters.

По данным агентства, ссылающегося на собственные источники в Samsung, компания планирует воспользоваться услугами китайского ODM-производителя Wingtech, который также выпускает некоторые устройства для Xiaomi, Huawei, Oppo, LG и прочих. Wingtech возьмет на себя не только сборку, но и разработку новых гаджетов для Samsung.

Согласно имеющейся у Reuters информации, Samsung передаст Wingtech производство пятой части всех своих смартфонов в 2020 г., то есть всего около 60 млн единиц. Ожидается, что аутсорс производства китайскому ODM-производителю позволит Samsung снизить издержки, что повлечет за собой уменьшение цен на устройства для конечных покупателей. Это, в свою очередь, позволит Samsung побороться за клиента с китайскими технологическими гигантами в среднем и бюджетном ценовом сегментах рынка смартфонов, в частности Huawei. Компания страдает от американских санкций, из-за которых вынуждена выпускать смартфоны без сервисов Google, что снижает их привлекательность для покупателей за пределами Китая.

Какие модели отдадут на аутсорс китайцам

Китайский подрядчик Samsung займется производством смартфонов линейки Galaxy A среднего и нижнего ценового уровня, которые будут продаваться в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Флагманские модели будут по-прежнему выпускаться на собственных фабриках Samsung, расположенных во Вьетнаме и Индии. Свою последнюю фабрику в Китае, напомним, южнокорейская корпорация закрыла совсем недавно – в октябре 2019 г.

По данным исследовательской компании Counterpoint, ODM-производители могут закупать все компоненты, необходимые для производства смартфонов в ценовой категории $100–$250, на 10-15% дешевле, чем крупные бренды с собственными фабриками в Китае.

Galaxy A6s – первый ODM-смартфон Samsung

Источники Reuters в отрасли отмечают, что некоторые компоненты обходятся Wingtech на 30% дешевле, чем Samsung, осуществляющему их закупку во Вьетнаме, где расположены три собственных завода южнокорейской корпорации по производству смартфонов, телевизоров и бытовой техники.

Отметим, что это не первый случай, когда Samsung прибегает к услугам Wingtech. Например, компания выпускала смартфон Samsung Galaxy A6s, ориентированный на китайский рынок. Представленную в 2018 г. бюджетную модель можно приобрести по цене от 1299 юаней ($185).

Что станет с качеством продукции

Критики новой стратегии Samsung, слова которых приводит Reuters, считают, что корпорация рискует утратить контроль над качеством продукции и растерять производственный опыт, заново приобрести который представляется весьма сложной задачей.

Компания Samsung заверяет, что будет строго следить за качеством и дизайном изделий, выпускаемых подрядчиком. Однако источник агентства, знакомый с китайскими ODM, утверждает, что эти компании, как правило, сокращают число этапов производственного процесса, потенциально снижая итоговое качество продукта.

Как отмечает Reuters, Samsung не может позволить себе новый «кризис качества». Напомним, компании пришлось прекратить выпуск своего флагмана Galaxy Note 7 в 2016 г. после ряда сообщений о возгорании гаджетов из-за перегрева аккумуляторных батарей.

Выпущенный в 2019 г. складной смартфон Samsung Galaxy Fold тоже испытывал серьезные проблемы с качеством – гибкий экран устройства выходил из строя буквально через пару дней использования. На устранение недостатков своего самого дорого смартфона у компании ушло почти полгода.