Smart Engines выпустила обновила все свои продукты

Компания Smart Engines, российский разработчик систем автоматического распознавания документов, объявила о выходе нового релиза версии 1.10.0 для всей линейки своих продуктов.

Среди ключевых обновлений продуктов стоит отметить следующие:

Smart Code Engine: улучшена точность распознавания машиночитаемой зоны (MRZ); уменьшен размер конфигурации (до 25%); повышена скорость инициализации и настройки механизма распознавания; повышена точность распознавания полей на основе латиницы и кириллицы.

Smart ID Engine: добавлены новые типы документов, удостоверяющих личность, которые ранее не поддерживались. Теперь Smart ID Engine поддерживает 1887 типов документов с 2839 уникальными шаблонами.

Smart Document Engine: повышена точность распознавания текстовых полей на основе латиницы и кириллицы; улучшена скорость идентификации и распознавания документов; добавлены новые типы документов.

Smart Document Engine создан на базе собственного движка OCR, который раньше обеспечивал высокую точность в распознавании паспорта РФ, что гарантирует высочайшую четкость при автоматическом распознавании деловых документов и форм.

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Технология распознавания Smart Engines – собственная разработка российских ученых компании и не содержит внешних компонентов, а все продукты компании входят в Реестр российского программного обеспечения, поддерживают отечественные вычислительные платформы и не требуют GPU.

Программные решения Smart Engines выполняют распознавание документов в режиме реального времени непосредственно на устройстве ввода (пользователя или в контуре клиента, без передачи данных в сторонние сервисы) и не требуют сетевого соединения, наличия графических процессоров или мощных вычислительных ресурсов на стороне заказчика, а использование собственной OCR и алгоритмов ИИ гарантируют высокую точность и скорость распознавания данных.

Решения Smart Engines доступны для интеграции в мобильные, десктопные и серверные приложения, работают автономно, обеспечивая безопасность обработки персональных и чувствительных данных и поддерживают наравне с Windows, Linux, iOS, Android все ключевые российские операционные системы: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», ОС «Эльбрус», мобильную ОС «Аврора» и др.

Программные продукты Smart Engines используют «Тинькофф банк», Альфа-банк, «Райффайзен банк», МКБ, Росбанк, «Билайн», «Мегафон», МТС, «Альфастрахование», «Ресо», «Ингоcстрах», «М.видео-Эльдорадо» и др.