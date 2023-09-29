Системы ИИ Smart Engines помогут идентифицировать клиентов хостингов

Российский разработчик систем искусственного интеллекта Smart Engines объявил о намерении помочь хостинг-провайдерам в проведении идентификации клиентов, которая станет обязательной с 1 декабря 2023 г. Технологии, созданные исследователями Smart Engines, обеспечат автоматическую проверку предоставления и распознавание паспорта РФ, выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ пользователей, желающих идентифицировать себя лично.

Проект постановления от Минцифры подразумевает четыре способа идентификации клиентов хостинга в России. Кроме личного предоставления документов, это можно сделать посредством цифровых средств: через инфраструктуру «Госуслуг» и «Единую биометрическую систему» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также посредством денежного перевода со счёта в банке РФ или стране ЕАЭС.

В том случае, если гражданин захочет идентифицировать себя лично, ему будет необходимо предоставить общегражданский паспорт РФ. Индивидуальным предпринимателям потребуется предоставить паспорт и выписку из ЕГРИП, представителям юрлиц – выписку из ЕГРЮЛ и документ, подтверждающий полномочия представителя компании. С помощью технологий распознавания Smart Engines хостинги смогут автоматически за несколько секунд проверить, что клиент предоставил необходимые для идентификации документы и внести в систему данные клиента для заключения договора.

«Для выполнения новых требований хостинговым компаниям доступны уже проверенные в деле программные и технические решения. Наши системы распознавания документов используют для идентификации клиентов в дистанционных каналах и в отделениях банки, страховые компании, операторы связи и другие организации», – отметил генеральный директор компании Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

В основе предлагаемого хостингам для идентификации клиентов решения лежат программные продукты Smart ID Engine и Smart Document Engine, которые могут быть интегрированы в мобильные и серверные приложения. Smart ID Engine 2.0 выполняет задачу распознавания и проверки подлинности паспорта РФ и других удостоверяющих личность документов. Smart Document Engine распознает свыше 70 различных видов документов и форм, включая выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другие корпоративные документы.

Системы распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Программные продукты Smart ID Engine и Smart Document Engine внесены в реестр российских программ. В процессе распознавания данные и изображения не передаются на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода, что отвечает современным требованиям информационной безопасности.