Минцифры присвоило всем продуктам Smart Engines статус ПО с искусственным интеллектом

Минцифры России присвоило программным решениям российской компании Smart Engines, технологического лидера на рынке распознавания документов, статус ПО, относящегося к сфере искусственного интеллекта. Соответствующие изменения были внесены в Единый реестр программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Теперь пользователи программных продуктов Smart ID Engine, Smart Document Engine, Smart Code Engine и Smart Tomo Engine могут получить дополнительную поддержку со стороны государства. Данная мера — льготы для компаний, внедряющих в свои процессы системы ИИ, в том числе снижение выплат по налогу на прибыль, — введена в 2023 г. для стимулирования спроса на отечественное ПО и высокотехнологичное оборудование.

Технологии Smart Engines покрывают весь спектр задач по распознаванию документов в мобильных, серверных и веб-приложениях. С их помощью пользователи могут распознавать QR-коды, банковские карты, паспорт России, свидетельства ЗАГС и еще более 2700 типов удостоверяющих документов всех стран мира, а также первичные бухгалтерские документы, анкеты и неструктурированные формы на более чем 100 языках. Разработанные учеными Smart Engines алгоритмы со сверхлегкими нейронными сетями позволяют проверять подлинность документов в цифровых каналах и при обслуживании клиентов в отделениях.

Системы Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Все программные продукты работают on-premise и интегрируются в инфраструктуру заказчика. В процессе распознавания данные и изображения не передаются в облачные сервисы или посторонним лицам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных для предъявителя документов и бизнеса. В решениях Smart Engines не применяется практика HITL (Human-in-the-loop), которая в системах распознавания подразумевает участие внешних операторов для перепечатки данных с изображений.