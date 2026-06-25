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«Биорг» и «Системный софт» заключили договор о поставке решений для распознавания и анализа данных

Четыре продукта и сервиса «Биорг» на базе машинного обучения для оцифровки документов, распознавания изображений и анализа данных вошли в портфель компании «Системный софт». ПО «Биорг», резидента «Сколково», позволяет сэкономить до 30% топливных и других ресурсов при управлении транспортным парком, в четыре-пять раз ускорить кредитный конвейер, за две минуты провести идентификация физических лиц (KYC) и отсечь мошенников, в 400 раз ускорить оцифровку архивных массивов, в том числе технических и рукописных. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

«Эффективность многих бизнес-процессов напрямую зависит от скорости обработки документов и качества работы с данными. Решения «Биорг» помогают автоматизировать эти задачи в сценариях, где ручная обработка занимает значительные ресурсы: при идентификации клиентов, рассмотрении заявок, работе с архивами и анализе больших массивов информации. Благодаря сотрудничеству с «Биорг» наши заказчики смогут использовать технологии машинного обучения для ускорения операций, повышения точности обработки данных и снижения затрат на рутинные процессы», — сказал Александр Дмитриев, руководитель направления по развитию ПО, «Системный софт».

Программные продукты «Биорг» зарекомендовали себя в самых разных отраслях российской экономики, таких как банкинг/финтех, нефтесервис, оцифровка документов в объединенных центрах обслуживания (ОЦО) и в архивах госведомств.

Коробочное решение «Биорг» для распознавания паспортов уже помогает сотрудникам МФЦ Приморского края сэкономить порядка 2 тыс. человеко-часов в год на обработке повторных заявлений. Сервис «Биорг» для оцифровки архивов помогает заказчикам за два-три месяца перевести в электронный вид архивный массив, который вручную пришлось бы оцифровывать 250-300 лет.

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«Вместе с компанией «Системный софт» мы масштабируем внедрение практикоориентированных ИИ-продуктов в России. Наш девиз «ИИ без иллюзий». Мы предлагаем решения для автоматизации понятных рутинных процессов, помогаем компаниям и госведомствам превратить массивы данных в ценный актив», — сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

ИИ-продукты «Биорг» работают на основе запатентованной технологии распознавания и анализа данных Beorg Smart Vision, разработанной «Биорг» при поддержке фонда «Сколково». Решения помогают заказчикам 20 раз ускорить документоемкие бизнес-процессы, подготовку отчетности, принимать решения на основе реальных данных, создавать проактивные госсервсиы для граждан, ускорять работу внутренних служб, проводить регистрацию благонадежных пользователей на сайтах и в приложениях, при этом отсекая мошенников.

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