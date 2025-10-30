В России представят первую в России профессиональную цифровую экосистему для врачей и фармацевтов

Сеченовский Университет вместе с компанией RX Code представит Medinternet — профессиональную цифровую экосистему для врачей и фармацевтов. Она объединит сотни тысяч специалистов медицинской отрасли и гарантирует им доступ к актуальным проверенным источникам информации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Поиск профессиональной информации врачами и фармацевтами часто связан с факторами, которые затрудняют выбор релевантных источников. Medinternet создает защищенное профессиональное пространство, где контент проходит строгую верификацию, а на смену рекламному шуму приходят научно обоснованные данные и эффективные инструменты для повседневной практики.

«Врачи ежедневно сталкиваются с информационным шумом и тратят часы на верификацию данных. Medinternet — это наш ответ на этот вызов. Мы создаем суверенную цифровую среду, которая обеспечивает быстрый, безопасный и профессиональный путь к знаниям, что в конечном счете повышает качество медицинской помощи в стране», — сказал Денис Вязников, генеральный директор RX Code.

Таким образом, Medinternet объединяет все необходимые инструменты для ежедневной работы специалиста: проверенные источники медицинской информации, курсы повышения квалификации, отраслевые новости и мероприятия, а также возможности профессионального роста и монетизации экспертных знаний.

В основе экосистемы — ИИ-поисковик нового поколения, созданный с применением технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation), использующий для генерации ответа клинические рекомендации, инструкции и научные публикации. Он обеспечивает быстрый, точный и безопасный доступ к профессиональному контенту, исключая неточности и «галлюцинации», типичные для большинства открытых моделей.

Medinternet включает несколько ключевых сервисов: ИИ – поисковик именно медицинской информации (исследования, клинические рекомендации, схемы лечения и другое), агрегатор новостей и мероприятий для специалистов, платформу НМО-курсов с рейтингом, агрегатор научных сообществ, программу лояльности и маркетплейст товаров и литературы для врачей.

Сеченовский Университет в данном проекте отвечает за обучение и экспертизу элементов экосистемы. Планируется предоставлять индустриальному партнеру актуальные базы данных, подтверждать клинические рекомендации, а также проверять на корректность ответы модели по собственной методике

«Сегодня Сеченовский Университет находится на пути к технологическому лидерству в здравоохранении. Цифровые технологии и искусственный интеллект уже прочно вошли в повседневную клиническую практику. Тем не менее, даже в цифровом пространстве актуальна проблема верификации источников. Поэтому создание инновационной экосистемы, которая решит вопрос доступа врачебного сообщества именно к проверенной информации, очень важна», — сказал Вадим Тарасов, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета.