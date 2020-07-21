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Спецпроекты

Челябинская область и «Яндекс» приступили к реализации соглашения о сотрудничестве в IT-сфере

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Правительство Челябинской области и российская IT-компания «Яндекс» приступили к реализации соглашения по развитию на Южном Урале информационно-коммуникационных решений. Одним из первых совместных проектов может стать внедрение в работу системы здравоохранения региона пилотного цифрового сервиса по предиктивному анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии, который был презентован на онлайн-встрече руководству Мининформа и Минздрава Челябинской области. Разработчиком цифрового продукта выступает компания RADLogics в партнерстве с «Яндекс.облако».

Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и помогать врачам выявлять заболевания на ранней стадии, например, при онкологии легких, пневмонии или COVID-19. Чтобы научить искусственный интеллект распознавать болезни, используются обезличенные данные пациентов из PACS – медицинской системы передачи и архивации изображений. Среднее время обработки снимка с момента его получения из PACS и до отправки отчета программой составляет 3-5 минут.

Как показал опыт тестирования системы в Республике Татарстан, время принятия врачом решения может быть сокращено в десять раз. Кроме того, представленное решение позволяет организовать быструю каталогизацию больных по группам с легкой, средней и выраженной симптоматикой заболеваний, что особенно актуально в условиях пандемии.

Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией было подписано на прошлой неделе губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором ООО «Яндекс» Еленой Буниной.

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